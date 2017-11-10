Вопрос-ответ
Право на перевозки
Организация осуществляет перевозки грузов в международном сообщении. Для этого используются автомобили марки VOLKSWAGEN, разрешенный максимальный вес которых 3,1 т.
Требуется ли организации специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта?
Нет, не требуется.
При перевозке грузов в международном сообщении с использованием автомобилей, разрешенный максимальный вес которых, включая вес прицепа (полуприцепа), не превышает 3,5 т, лицензия не требуется (п. 120 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента от 1.09.2010 № 450 ).
Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист
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