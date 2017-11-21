Отменить лишнюю экспертизу

С августа 2015 г. в Беларуси действует государственная санитарно-гигиеническая экс­пертиза продукции зарубежного производства в соответствии с постановлением Сов­мина от 6.08.2015 № 666. Для ее проведения импортеры должны предоставить в упол­номоченный орган протоколы испытаний от испытательных лабораторий, которые аккредитованы в национальной системе республики. Экспертиза распространяется даже на те товары, в отношении которых ранее уже проводились аналогичные испытания в рамках процедур под­тверждения соответствия продукции требованиям технических рег­ламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Санитарно-гигиеническая экс­пертиза применяется в отношении 140 наименований продукции. В их числе большой перечень товаров народного потребления: продукты питания, детский ассортимент, бытовая химия, косметика, школьные принадлежности и многие другие. С момента введения данной меры наблюдается постоянное ежегодное снижение поставок указанных товаров из государств – членов ЕАЭС в Беларусь. Это вызывает нарекания как у российских поставщиков, так и у белорусских импортеров.

Между тем согласно п. 2 ст. 53 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. государства-члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в технических регламентах ЕАЭС требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки соответствия.

Таким образом, как отмечено в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), применяемая в Беларуси процедура санитарно-гигиенической экспертизы продукции зарубежного производства является избыточной по отношению к требованиям технических регламентов ЕАЭС и не соответствует положениям п. 2 ст. 53 Договора о ЕАЭС.

Для устранения этого барьера на внутреннем рынке Евразийского союза ЕЭК приняла Решение от 14.11.2017 № 151, которым уведомила Беларусь о необходимости исполнения указанной нормы Договора о ЕАЭС. Решение было опубликовано 16.11.2017 г. и вступит в силу через 30 календарных дней с даты его опубликования.

Правительство Беларуси должно в 10-дневный срок проинформировать ЕЭК о принятых мерах. Правда, наша страна в соответствии с Регламентом работы ЕЭК в течение 15 календарных дней с даты опубликования решения вправе обратиться в ЕЭК с предложением о его отмене или внесении изменений. В этом случае данный вопрос будет рассматриваться на Совете ЕЭК, который состоит из вице-­премьеров государств – членов ЕАЭС.

Автор публикации: Тамара БУРДИНА