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Новые правила биржи по валютному рынку
Правила проведения торгов иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утв. протоколом заседания Наблюдательного совета БВФБ от 25.10.2017 № 28 (далее – Правила торгов).
В этом документе определены порядок совершения сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, сделок СВОП в торговой системе биржи, а также общий порядок взаимодействия биржи с участниками торгов. Также Правила торгов предусматривают:
– допуск к биржевым торгам иностранной валютой непрофессиональных участников валютного рынка – физических лиц через банки и небанковские кредитно-финансовые организации;
– общий порядок проведения специальной сессии;
– возможность подачи биржей заявки от имени недобросовестного участника торгов в ходе торговой и/или специальной сессии для принудительного закрытия нетто-позиций данного участника торгов.
Операционный регламент торгово...
Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»
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