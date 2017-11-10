Новые правила биржи по валютному рынку

Правила проведения торгов иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утв. протоколом заседания Наблюдательного совета БВФБ от 25.10.2017 № 28 (далее – Правила торгов).

В этом документе определены порядок совершения сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, сделок СВОП в торговой системе биржи, а также общий порядок взаимодействия биржи с участниками торгов. Также Правила торгов предусматривают:

– допуск к биржевым торгам иностранной валютой непрофессиональных участников валютного рынка – физических лиц через банки и небанковские кредитно-­финансовые организации;

– общий порядок проведения специальной сессии;

– возможность подачи биржей заявки от имени недобросовестного участника торгов в ходе торговой и/или специальной сессии для принудительного закрытия нетто-позиций данного участника торгов.

Операционный регламент торгово...

Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»