Налоговые льготы: хорошо заимствованное старое

Летом в Беларуси традиционно начинается обсуждение корректировок налогового законодательства на следующий год. Правда, нам недавно пообещали, что существенных перемен, особенно в худшую сторону, не предвидится. Но почему бы не улучшить что-нибудь? Тем более что соседи интенсивно занимаются поиском налоговых стимулов для роста своей экономики.

Например, в проекте очередных поправок в Налоговый кодекс РФ среди прочего значится инвестиционная льгота. Она позволит уменьшать налог на прибыль на сумму инвестиций, направленных на покупку, модернизацию, реконструкцию про­изводства – кроме расходов на его ликвидацию. Сумма налога уменьшается на фактически понесенные расходы, но не более 50% начисленного налога, в основном за счет части, причитающейся местным бюджетам. Регионы смогут сами решить, вводить ли у себя такую льготу. Ограничений по федеральной части налога нет, ее можно будет снизить до нуля. Льгота будет действовать до конца 2027 г. и распространяется на приобретение зданий, машин, тран­спорта, оборудования со сроком использования от 3 до 20 лет. Компании, пользующиеся таким вычетом, лишаются права начислять амортизацию на прольготированное имущество (два вычета на один актив не полагается). Отказаться от льготы можно будет только через 3 года. Но если компания понесет убыток, льгота «сгорает» – перенос ее на следующий год не допускается.

Другой вариант льготирования – снижение ставки по налогу на прибыль до 5% для компаний, реализующих инвестиционные проекты при наличии специальных соглашений с региональными властями.

Льготу не смогут получить иностранные компании, а также резиденты территорий опережающего развития и особых экономических зон. Там применяются особые налоговые режимы, предусматривающие еще более щедрое освобождение от налога на прибыль. Спорным выглядит наделение местных властей правом определять наиболее существенные параметры новой льготы. С одной стороны, это должно заставить региональные власти состязаться за привлечение инвесторов, а с другой, наоборот, – способно стать тормозом для развития инвестиционной активности, ес­ли чиновники не пожелают предоставлять льготы. Остается и вопрос с компенсацией выпадающих доходов федерального и местных бюджетов. Общая сум­ма потерь казны оценивается в 1,4 трлн. RUB в год, в т.ч. 1,2 трлн. придется на регионы.

Возможно, у нас скоро найдутся энтузиасты, которые призовут скопировать новшества рос­сийского налогообложения. Но всегда ли стоит списывать у соседей все подряд? Помнится, еще 6 лет назад у нас тоже можно было прольготировать налог на прибыль на сумму произведенных капитальных вложений в пределах 50% валовой прибыли. Конечно, тут имелись свои ограничения и нюансы, требования к документальному оформлению, путаница с амортизационным фондом. Но в целом льгота была доступной и довольно эф­фективной. Российские пред­приниматели даже завидовали нам и ставили в пример своим законодателям.

Затем льготу с 2012 г. заменили инвестиционным вычетом (известным также как «амортизационная премия»), заимствованным у россиян. Он был гораздо менее выгодным для предприятий. В придачу сложности учета возникающих при его применении отложенных налоговых обязательств привели к откровенному саботажу этого механизма со стороны бухгалтеров. Поэтому 2 года спустя применение ин­вестиционного вычета и связанные с ним особенности бухучета существенно упростились, но его экономический эффект остался прежним. Од­новременно стали шире применяться разнообразные локальные льготы – в виде освобождения от налога на прибыль или инвестиционных вычетов либо пониженных ставок. Их получателями в силу разных декретов и указов оказались субъекты, зарегистрированные в средних, малых городских поселениях и сельской местности, резиденты Парка высоких технологий и белорусско-китайского парка «Великий камень», республиканские научно-­прак­тические центры, форекс-компании, юри­дические лица, приобретавшие права и обязанности сельхозорганизаций, управляющие организации, берущие на себя заботу об АПК. При таком изобилии неудивительно, что иные активисты призывают ликвидировать все льготы поголовно, видимо, надеясь, что всеобщее налоговое равенство ценой отказа от налоговых стимулов лучше, чем их хаотичное предоставление.

Появление инвестиционной льготы в РФ может стать определенным конкурентным фак­тором – если она на практике окажется более привлекательной, чем преференции, существующие в нашем законодательстве. Но это вряд ли повод для механического заимствования идей у соседей. Иногда вполне можно обойтись своими силами, припомнив накопленный опыт. Особенно если поднатужиться и слегка улучшить старые наработки…

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН