Налог на благотворительность: как помогать людям, чтобы законодательство не мешало

В Интернете в последние дни бурно обсуждалась история о налогообложении помощи, оказываемой благотворительной организацией «Хэсэд Рахамим» и его региональными под­разделениями пожилым евреям. В интерпретации некоторых СМИ белорусские власти собрались «обложить налогом стариков, переживших холокост». Эта история быстро об­росла самыми невероятными предположениями и негативными эмоциями.

Шум подняла газета «Еврейский мир», сообщившая, что пожилым евреям, пережившим холокост, предлагают уплатить подоходный налог с полученной ими благотворительной помощи. Речь шла о помощи, оказываемой «Хэсэдом» за счет средств, получаемых от американской еврейской благотворительной организации «Джойнт». В качестве доказательства приводилось фото уведомления, полученного от «Хэсэда» одним из его подопечных, где сообщалось, что тому следует перечислить на счет фонда деньги для уплаты подоходного налога со стоимости полученной помощи – услуг патронажа. Перепуганные таким известием старики даже сокращали время работы патронажных работников, чтобы не платить непосильный для них налог. История получила шумный резонанс, быстро получивший политическую окраску, порой антисемитского толка.

Блуждание по декрету

Порядок налогообложения и льготирования благотворительной помощи в Беларуси действительно далек от совершенства. Такая помощь признается доходом, полученным в натуральной форме. Однако в соответствии с подп. 1.42 п. 1 ст. 163 НК от подоходного налога освобождаются доходы, получаемые физическими лицами из средств иностранной безвозмездной помощи (далее – ИБП) в порядке и на условиях, установленных Президентом. Эти правила определены Декретом Президента от 31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» и утвержденным им Положением о порядке получения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, контроля за ее получением и целевым использованием, а также регистрации гуманитарных программ (далее – Декрет № 5).

Декрет № 5 регламентирует только вопросы освобождения от уплаты налогов и таможенных пошлин иностранной помощи, полученной в виде товаров и денежных средств юрлицами при со­блюдении ряда условий. Помощь нужно зарегистрировать в Департаменте по гуманитарной деятельности, подать ходатайство с приложением плана и копии договора, дарственного письма или иного документа, содержащих сведения об условиях и целях использования помощи, получить заключение. Дело это настолько хлопотное, что иные благотворители вообще отказываются с ним связываться, а другие существенно сократили объемы помощи.

В дальнейшем освобождение помощи от налогообложения товаров (работ, услуг), приобретенных за счет средств ИБП и получаемых гражданами, регулируется другими нормативными актами.

Доброта без налогов

Благотворительность имеет в Беларуси строго определенные налоговые рамки. Например, освобождаются от подоходного налога не являющиеся воз­награждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей полученные не по месту основной работы доходы в размере, не превышающем 111 BYN, от каждого источника в течение налогового периода (подп. 1.19 п. 1 ст. 163 НК). Эта сумма ежегодно индексируется. В ст. 163 НК есть и другие льготы для безвозмездной (спонсорской) помощи, в т.ч. для лиц, нуждающихся в получении медицинской помощи, инвалидов и сирот, но сейчас речь не о них.

Получается, что благотворительная помощь пожилым людям в денежной и натуральной форме чаще всего может освобождаться от подоходного налога только в пределах, установленных подп. 1.19 п. 1 ст. 163 НК. В частности, любая безвозмездная помощь подлежит строгому учету в соответствии с п. 5 Указа Президента от 1.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи». При этом благотворительные организации руководствуются общими правилами оформления первичных учетных документов. Но оказание патронажных слуг в республике вообще не регламентируется. Поэтому здесь пытаются применить по аналогии глав 37 и 39 ГК (которые безвозмездное оказание услуг не регулируют) и главу 32 ГК (не регулирующую вопросы оказания услуг вообще). Так, благотворительная организация вынуждена заключать со своими подопечными договоры и подписывать акты оказания услуг, чтобы иметь возможность отчитаться о целевом использовании источников финансирования в соответствии с Указом № 300.

Заодно эти накладные и акты позволяют вести учет стоимости оказываемой помощи. Ведь благотворительным фондам приходится выполнять обязанности налоговых агентов, предусмотренные ст. 23 НК, в т.ч. вести учет помощи, а в случае превышения лимита, установленного подп. 1.19 п. 1 ст. 163 НК, – начислять и перечислять налог. При этом п. 10 ст. 175 НК не допускает уплату подоходного налога за счет средств налоговых агентов. По­скольку в случае благотворительной помощи удерживать налог не из чего, фонд – налоговый агент вынужден просить у своего подопечного деньги для расчетов с бюджетом согласно п. 6 ст. 181 НК, а если он откажется – в месячный срок направить в налоговый орган по месту жительства физического лица письменное сообщение о сумме задолженности по налогу, как предписано ч. 1 п. 5 ст. 180 НК. При этом указываются все личные данные граждан, размер выплаченного им «дохода» и сумма причитающегося налога. Налоговый орган в 30-дневный срок со дня получения такого сообщения вручит физическому лицу извещение на уплату подоходного налога, который надо оплатить тоже в 30-дневный срок (ч. 3 п. 2 ст. 181 НК).

Соблюдать именно эти правила пытался «Хэсэд», рассылая своим подопечным уведомления, так возмутившие публику. Кстати, предварительно фонд неоднократно обращался за разъяснениями в районные инспекции МНС, но всякий раз получал противоречивые ответы. Разумеется, речь не шла о каком-то поборе со «стариков, переживших холокост». Налоговый кодекс никого не дискриминирует по национальному, религиозному или воз­растному признаку. Если бы у нас существовал абсолютно интернациональный, истинно арийский или удэгейский благотворительный фонд, он столкнулся бы с такими же требованиями и проблемами. Но, по-видимому, «Хэсэд» – единственная негосударственная структура в Беларуси, оказывающая патронажные ус­луги за счет иностранных источников (у бюджетных и религиозных организаций иные ресурсы финансирования и налоговые правила).

Пункт 4 ст. 43 НК дает право местным Советам депутатов или по их поручению местным исполкомам освобождать от подоходного налога физических лиц по объектам налогообложения, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, исходя из их имущественного положения. Но обращаться с соответствующим заявлением в исполком должны сами граждане. Для стариков и инвалидов это порой непосильная задача, а благотворительные организации от своего имени решать ее не вправе. Вероятно, они могли бы по доверенности принять на себя обязанности уполномоченного налогового пред­ставителя (ст.ст. 24, 27 НК), но обычно такие функции не предусмотрены их уставами.

Исход

Сейчас МНС нашло довольно логичный выход для случаев, когда благотворительные организации оказывают без­возмездно помощь гражданам (инвалидам, пенсионерам) в виде уборки их жилых помещений, совершения покупок за их счет. Такие услуги обычно оказывают работники благотворительных организаций, получающие зарплату из средств ИБП. В разъяснении от 20 июня, размещенном на сайте министерства, указано, что поскольку указанная помощь оказывается гражданам на безвозмездной основе, без привлечения сторонних организаций и физических лиц, то дохода, подлежащего обложению подоходным налогом, у граждан в подобных ситуациях не возникает.

Иными словами, если фонд решил отремонтировать крыльцо у своего подопечного, то стоимость приобретенных материалов и работ, выполненных сторонней организацией, за счет ино­странной помощи будет объектом обложения (с суммы превышения 111 руб­лей). А если патронажная сестра данное крыльцо вымыла, то это услуги самого фонда и объекта налогообложения не возникает. Логика специфическая, для небухгалтерской публики трудноуловимая. Но это уже прорыв. Если бы разъяснение появилось хотя бы 3 месяца назад (а лучше сразу после принятия Декрета № 5), то фонд и его подопечные избежали бы лишних волнений, а страна – репутационных издержек.

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Полагаем, что этим не исчерпываются проблемы белорусской благотворительности. Чтобы она развивалась, необходимы существенные изменения законодательства, в т.ч. Декрета № 5 и Указа № 300. Необходимо определить само понятие благотворительности, расширить лимиты необлагаемой налогом помощи и круг лиц, имеющих право ее получать без уплаты налогов, определить правовой статус волонтеров и патронажного ухода, упростить правила сбора и распределения благотворительной помощи в денежной и натуральной форме. Не менее важно, чтобы льготы по налогам предоставлялись законом тем, кто в них нуждается, при наличии конкретных условий, а не раздавались в индивидуальном порядке по усмотрению чиновников. Это позволило бы гораздо лучше использовать потенциал благотворительности для помощи людям, которым не хватает государственной социальной защиты.

Комментарий МНС

В соответствии с разъяснением, опубликованным 20 июня т.г. на сайте министерства, малообеспеченные граждане, инвалиды, пенсионеры, дети, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, плательщиками подоходного налога не являются:

– при получении ими от Общественной благотворительной еврейской организации «Хэсэд-Рахамим» денежных средств и товаров (имущества), поступивших из-за границы в качестве иностранной безвозмездной помощи;

– при оказании им благотворительной помощи ОБЕО «Хэсэд-Рахамим» силами своих работников (например, в уходе за малоподвижными и лежачими подопечными на дому, в уборке жилых помещений, совершении покупок за счет личных средств граждан).

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН