Вопрос-ответ
Наказание за отсутствие стажа
Какое наказание предусмотрено в Беларуси для индивидуального предпринимателя, если его водитель совершил международную перевозку по категории «СЕ» без 2-летнего стажа вождения?
Привлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителей механических транспортных средств, уровень подготовки которых не соответствует требованиям, установленным законодательством, образует состав административного правонарушения. За него согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП предусмотрен для индивидуального предпринимателя штраф от 10 до 200 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью. Дело рассматривается судом.
Повторное (в течение 12 месяцев подряд) привлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителя механического транспортного средства, уровень подготовки...
Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист
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