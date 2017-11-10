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№84 (2091) от 10.11.2017

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№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Наказание за отсутствие стажа

10.11.2017

Какое наказание предусмотрено в Беларуси для индивидуального предпринимателя, если его водитель совершил международную перевозку по категории «СЕ» без 2-летнего стажа вождения?

Привлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителей механических транспортных средств, уровень подготовки которых не соответствует требованиям, установленным законодательством, образует состав административного правонарушения. За него согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП предусмотрен для индивидуального предпринимателя штраф от 10 до 200 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью. Дело рассматривается судом.

Повторное (в течение 12 месяцев подряд) привлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителя механического транспортного средства, уровень подготовки...

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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