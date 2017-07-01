Любителям шоппинга: акции и распродажи в Минске в июле

В июле столичные магазины и торговые центры обещают скидочные дни, различные акции и распродажи.

Как сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, в июле в дни скидок купить товары можно будет намного дешевле (иногда – почти на 50%), чем в обычные дни.

ОАО «ГУМ» проводит дни скидок 13,27 июля – цены будут снижены на 20% на непродовольственные, на 5% – на продовольственные товары (Акция «Щедрый день»).

20 июля – 25 % на непродовольственные, 5% – на продовольственные товары (Акция «Щедрый день»).

Для держателей дисконтных карт:

4,5,6,28,29 июля – 25% на непродовольственные, 7% – на продовольственные товары.

Обратите внимание: весь июль в ГУМе будут проходить распродажи летних коллекций одежды, обуви, трикотажа со скидкой до 50%.

Обещает порадовать любителей шоппинга и ОАО «ЦУМ Минск»:

6,8,13,15,20,27 июля скидки на 20% на непродовольственные, 5% – на продовольственные товары.

Универмаг «Беларусь» проводит дни скидок 11,18, 25 июля – цены будут снижены на 25% на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные.

Для держателей дисконтных карт:

1,2,3,6,7,8,20,21,22 июля – 22 % на непродовольственные, 5% – на продовольственные товары.

14, 15 июля – 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

Обратите внимание: в июле режим работы универмага продлен на 1 час и в последний час работы предоставляется скидка 22% на все непродовольственные товары.

ООО «Торговый дом «На Немиге» 1-3 июля завлекает покупателей скидками на 25% на непродовольственные и 10% – на продовольственные товары.

Кроме того, каждую среду (5,12,19,26 июля), каждую субботу (8,15,22,29 июля) можно будет сэкономить 22% при приобретении непродовольственных и 5% – продовольственных товаров.

Держателей дисконтных карт приятные бонусы ожидают каждую пятницу (7,14,21,28 июля) – скидки 22% на непродовольственные товары и 5% – на продовольственные.

УП «Кирмаш» зазывает на дни скидок каждую среду (5,12,19,26 июля) и пятницу (7,14,21,28 июля) – 20%.

Для держателей дисконтных карт:

31 июля – 22 %.

Предлагают скидки и другие «торговые точки» столицы.

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду июля (5,12,19,26 июля) – 15 %;

весь июль – до 30% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):

каждый четверг июля (6,13,20,27 июля) – 10-15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4):

каждый четверг июля (6,13,20,27 июля) – 15%.

ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55):

каждую среду июля (5,12,19,26 июля) – 15% на отдельные группы товаров;

с 1 по 9 июля – акция-распродажа кожгалантерейных изделий производства ОАО «Галантэя» со скидкой 15%.

весь июль – распродажа остатков зимнего ассортимента (женской и мужской обуви, одежды и белья, перчатно-руковичных изделий) со скидкой 20%, швейных изделий производства ОАО «Коминтерн» на отдельный ассортимент товаров со скидкой 50%.

ЗАО «Сандрик» (просп. Газеты «Правда», 40):

каждый вторник июля (4,11,18,25 июля) – 15 % на отдельные группы товаров.

ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1):

13,27 июля – 10 %.

Обратите внимание: весь июль – акция «Мега скидки» с ОАО «Коминтерн» на отдельный ассортимент товаров скидка до 50%, распродажа летних детских головных уборов со скидкой 10%, распродажа детских велосипедов – 20%, самокатов – 15%.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

каждый четверг июля (6,13,20,27 июля) – 15 %.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):

8,9,19,20,21,29,30 июля – 15 %.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

12,19,26 июля – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):

1-9 июля – 15 % на отдельные группы товаров (обои, ковры и ковровые изделия, светильники, сервизы столовые, печи СВЧ).

Обратите внимание: весь июль на постельное белье, полотенца, на чулочно-носочные изделия скидки 15%.

УП «Блискавица»:

3 июля – 15% на все товары.

Магазины Торгового центра «Столица» 3 и 23 июля также предложат скидки от 5 до 50%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

Материал подготовлен на основании информации Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.