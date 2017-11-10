Лицензия на переработку отходов

Организация занимается переработкой асфальтобетона от разборки асфальтовых покрытий и смешанных отходов строительства от сноса зданий и сооружений, относимых согласно Классификатору отходов, образующихся в Республике Беларусь, утв. постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 8.11.2007 № 85, соответственно к виду отходов с кодами 3141004 и 3991300, 4-й класс опасности.

Необходима ли для выполнения работ по переработке (использованию) указанных отходов лицензия?

В соответствии с п. 21 ст. 1 Закона от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с отходами» (далее – Закон № 271-З) отходы производства – это отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых.

Использование отходов – это применение их для производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг (п. 6 ст. 1 Закона № 271-З).

В перечень видов деятельности, на осуществл...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист