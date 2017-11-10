Лицензия для филиала медицинской организации

Организация, расположенная в г. Минске, имеет лицензию на право осуществления медицинской деятельности (лечебная физкультура). Приказом руководителя организации создано ее обособленное подразделение – филиал с местом нахождения в Минском районе.

Вправе ли лицензирующий орган при внесении изменений в лицензию в связи с созданием филиала потребовать от организации дополнительные сведения или информацию и провести оценку соответствия филиала лицензионным требованиям и условиям, установленным для медицинской деятельности?

В соответствии с п. 2 ст. 51 Гражданского кодекса (далее – ГК) филиалом является обособленное под­разделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в т.ч. функции представительства. Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденных им положений. Филиалы должны быть у...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист