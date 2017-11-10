При выполнении международной автомобильной перевозки на территории Польши водитель белорусской транспортной компании потерял технический паспорт на белорусский полуприцеп.

Как получить дубликат технического паспорта, чтобы ввезти полуприцеп обратно в Беларусь?

Выдача технического паспорта или регистрационного знака взамен утраченных (похищенных) или пришедших в негодность, а также обмен технического паспорта машин физических лиц осуществляется по месту регистрации машины (полуприцепа) на основании заявления с указанием обстоятельств их утраты (хищения) и представлением документов (п. 23 постановления Совмина от 30.04.2008 № 630 «О реализации Закона Республики Беларусь от 05.01.2008 г. «О дорожном движении»).

Выдача дубликата свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства (полуприцепа) производится регистрационными подразде...