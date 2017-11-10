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№84 (2091) от 10.11.2017

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№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Как получить дубликат технического паспорта

10.11.2017

При выполнении международной автомобильной перевозки на территории Польши водитель белорусской транспортной компании потерял технический паспорт на белорусский полуприцеп.

Как получить дубликат технического паспорта, чтобы ввезти полуприцеп обратно в Беларусь?

Выдача технического паспорта или регистрационного знака взамен утраченных (похищенных) или пришедших в негодность, а также обмен технического паспорта машин физических лиц осуществляется по месту регистрации машины (полуприцепа) на основании заявления с указанием обстоятельств их утраты (хищения) и представлением документов (п. 23 постановления Совмина от 30.04.2008 № 630 «О реализации Закона Республики Беларусь от 05.01.2008 г. «О дорожном движении»).

Выдача дубликата свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства (полуприцепа) производится регистрационными подразде...

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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