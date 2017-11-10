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№84 (2091) от 10.11.2017

10 ноября 2017 года

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Охрана труда
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К вам едет мобильная «охранная» группа

10.11.2017

Мобильные группы по охране труда, созданные в Мингорисполкоме, проверили с начала года соблюдение норм и правил по охране труда более чем на 600 предприятиях, в т.ч. на 355 строительных предприятиях и в 247 организациях, занимающихся производственной деятельностью.

Среди типичных нарушений законодательства об охране труда на строительных объектах – отсутствие на границах зон постоянно действующих опас­ных производственных фак­торов защитных ограждений; неудовлетворительное содержание и эксплуатация лесов, подмостей и лестниц; допуск работников на строительные площадки без спецодежды; не­удовлетворительное содержание бытовых помещений.

В производственных организациях основными нарушениями являлись: загромождение проходов, проездов и рабочих мест сырьем, тарой и готовой продукцией; нарушение правил складирования и хранения сырья, материалов; нарушение правил эксплуатации грузоподъемных механизмов; отсутствие надписей, предупреждающих знаков и табличек на щитках, шкафах и оборудовании. Отмечены и случаи, когда работники не были в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По итогам каждого рейда руководителям организаций выдавались рекомендации об устранении выявленных нарушений, а к некоторым нарушителям приходилось выезжать повторно.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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