К вам едет мобильная «охранная» группа

Мобильные группы по охране труда, созданные в Мингорисполкоме, проверили с начала года соблюдение норм и правил по охране труда более чем на 600 предприятиях, в т.ч. на 355 строительных предприятиях и в 247 организациях, занимающихся производственной деятельностью.

Среди типичных нарушений законодательства об охране труда на строительных объектах – отсутствие на границах зон постоянно действующих опас­ных производственных фак­торов защитных ограждений; неудовлетворительное содержание и эксплуатация лесов, подмостей и лестниц; допуск работников на строительные площадки без спецодежды; не­удовлетворительное содержание бытовых помещений.

В производственных организациях основными нарушениями являлись: загромождение проходов, проездов и рабочих мест сырьем, тарой и готовой продукцией; нарушение правил складирования и хранения сырья, материалов; нарушение правил эксплуатации грузоподъемных механизмов; отсутствие надписей, предупреждающих знаков и табличек на щитках, шкафах и оборудовании. Отмечены и случаи, когда работники не были в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По итогам каждого рейда руководителям организаций выдавались рекомендации об устранении выявленных нарушений, а к некоторым нарушителям приходилось выезжать повторно.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ