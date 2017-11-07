Исполкомы уже не хотят приобретать акции

Постановлением Совмина от 1.11.2017 № 819 внесены изменения в перечни хозяйственных обществ, в отношении акций (долей в уставных фондах) которых облисполкомы и Мингорисполком имеют преимущественное право на приобретение в собственность.

Список таких хозяйственных обществ, предусмотренный постановлением Совмина от 15.08.2013 № 721, сокращен более чем два раза – из 27 ОАО и ЗАО в нем осталось лишь 13. Причем, как заявила пресс-служба Госкомимущества, это сделано по предложениям самих исполкомов, у которых, скорее всего, на такие покупки сейчас нет ни денег, ни желания. Напомним, что преимущественное право на приобретение в собственность соответствующей области, г. Минска акций (долей в уставных фондах) хозобществ с местом нахождения на их территории предусмотрено Указом от 16.11.2006 № 677.

Наиболее кардинальное урезание произведено Гродненским облисполкомом, который отказался приобретать акции всех трех ОАО, упомянутых в постановлении № 721: «Гроднорайагросервис» (доля государства – 50% плюс 1 акция), «Щучинагрохимсервис» (3,5%) и «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» (2,5%, в т.ч. доля исполкома – 1,08%).

Существенно ограничил свои «аппетиты» Мингорисполком, оставив себе право приобрести акции только двух ОАО – «ЛИФТСЕРВИС» и «ЭЛЕМА». При этом «в свободное плавание» отправлены сразу 9 хозобществ. В частности, в их число входят СП ЗАО «Милавица» (основной акционер с долей 80% – эстонская компания AS Silvano Fashion Group), МО ОАО «Луч» – Управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» (доля государства – 51,03%, в т.ч. г. Минска – 30,01%), ОАО «Завод Промбурвод» (15%).

Кроме того, в собственности столицы находятся также акции шести ОАО – «Белгалантерея» (доля государства – 35,3%), «Минбакалеяторг» (30,2%), «Белхозторг» (30,4%), «Обувьторг» (20,4%), «Трикотажторг» (31,3%) и «Торгодежда» (26,8%). Как сообщили в Госкомимуществе, эти общества являются оптовыми базами, которые создавались в целях пополнения товарных запасов и их перераспределения между организациями города, что сейчас уже не актуально.

Брестский облисполком не хочет приобретать акции ОАО «Институт комплексного проектирования объектов строительства» (доля государства – 50,03%), сохранив за собой возможность покупки акций ОАО «Мекосан».

Самым «жадным» оказался Минский облисполком, исключив из предусмотренного для него перечня только ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» (доля государства – 63,3%). При этом он сохранил преимущественное право в ЗАО «КАЛИНКА» и шести ОАО – «ДЗЕРЖИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ЭЛИЗ», «Свiтанак», «Фанипольский РМЗ», «Черметремонт», «ШВЕЙНАЯ ФИРМА «ЮНОНА» и «Трест Шахтоспецстрой».

Вообще никаких действий решили не предпринимать в Гомельском и Могилевском облисполкомах, но у них перечни, предусмотренные постановлением № 721, и так выглядят очень скромно: у первого в нем только ОАО «Коминтерн», а у второго – ОАО «Беларусьрезинотехника» и ОАО «Славянка».

Постановление № 819 разработано в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом от 15.12.2016 № 466, с целью оптимизации перечней хозобществ, на приобретение акций которых у исполкомов есть преимущественное право. При этом в Госкомимуществе надеются, что сокращение таких перечней и снятие ограничений на обращение их акций будет способствовать повышению эффективности использования средств местных бюджетов и развитию фондового рынка.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ