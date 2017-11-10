Если инвойс остался без печати таможни

При пересечении таможенной границы в белорусском пункте пропуска при открытии таможенной процедуры таможенного транзита в отношении сборного груза сотрудником таможенного органа по ошибке не была поставлена личная номерная печать на одном из экземпляров инвойсов.

Не возникнут ли проблемы у водителя с данным инвойсом при завершении таможенной процедуры транзита в таможенном органе назначения, расположенном на территории РФ?

Согласно п. 5 ст. 186 Закона от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании» при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита сотрудником таможенного органа заверяются два экземпляра транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза. Заверяются экземпляры документов для идентификации, предназначенные для представления таможенным органам отправления и назначения, путем проставления на документах печатей и (или) штамп...

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист