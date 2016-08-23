Еще один барьер для импорта

В Беларуси расширен перечень товаров зарубежного производства, на которые применяются ограничения при госзакупках. Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 17.08.2016 № 645 (далее – постановление № 645).

Перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок, утв. постановлением Совмина от 17.03.2016 № 206 (далее – постановление № 206), дополнен рядом позиций, в т.ч.: термометры, пирометры, электрокардиографы и прочая используемая в медицине электродиагностическая аппаратура, приборы и оборудование для измерения кровяного давления, мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней и т.д.

Всего в Перечне более 100 позиций товаров, кодифицированных в соответствии с ОКРБ 007-2012. Напомним, постановлением № 206 установлены ограничения для таких иностранных товаров (за исключением произведенных в России, Казахстане и Армении), а также их поставщиков на участие в открытом конкурсе, электронном аукционе и процедуре запроса ценовых предложений в Беларуси.

В этих процедурах они могут участвовать лишь в случае подачи менее 2 предложений, содержащих информацию о поставке такого товара из указанных стран ЕАЭС. Данные требования должны соблюдаться заказчиками при составлении приглашений к участию в процедурах госзакупок, конкурсных (аукционных) документов и документов, представляемых участникам процедуры запроса ценовых предложений.

Данное ограничение не применяется для стран, которым в отношении товаров белорусского происхождения и предлагающих их поставщиков установлен национальный режим, т.е. не менее благоприятный, чем предоставляется этим государством национальным товарам и их поставщикам.

Место производства товаров при госзакупках подтверждается сертификатом о происхождении товара, выдаваемым уполномоченным органом (организацией) государства – члена ЕАЭС по форме, установленной в Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, утв. Соглашением от 20.11.2009 г. В нашей стране такие сертификаты выдаются БелТПП и ее унитарными предприятиями с учетом особенностей, определяемых Минторгом на срок до 6 месяцев.

С принятием постановления № 645 утачивает силу постановление Совмина от 25.03.2016 № 240, которым был утвержден Перечень товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств (за исключением товаров, происходящих из государств – членов ЕАЭС), которые допускаются к участию в процедурах государственных закупок при условии, что их производство на территории государств – членов ЕАЭС отсутствует. Он включал ткани, полотна трикотажные машинного или ручного вязания, ковры, канаты, тросы, веревки, шпагаты, сети, изделия текстильные готовые (кроме одежды) и другие товары легкой промышленности.

Правда, это решение вряд ли увеличит приток таких товаров в Беларусь. Ведь со 2.07.2016 г. вступил в силу п. 31, введенный постановлением Совмина от 25.03.2016 № 245 в постановление от 15.03.2012 № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств». Этим документом установлен Перечень товаров иностранного происхождения, в отношении поставщиков которых устанавливаются условия их допуска к участию в конкурентных процедурах закупок за счет собственных средств в 2016 г., включающий еще более обширный круг товаров легкой промышленности, чем прежний перечень.

Условия допуска к участию в процедурах закупок за счет собственных средств, регламентированных постановлением № 229, ограничивают участие поставщиков импортных товаров, за исключением происходящих из Армении, Казахстана и РФ, и в целом аналогичны требованиям, предусмотренным постановлением № 206. Правда, сертификаты СТ-1 действуют в течение 12 месяцев с даты их выдачи и могут заполняться без указания количественных характеристик товара.

Автор публикации: Иван МИХАЛЕВИЧ