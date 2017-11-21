Эмиссионный марш облигаций

Облигации становятся все более массовым инструментом привлечения заемных ресурсов для белорусских предприятий. В I полугодии текущего года объем выпуска корпоративных облигаций вырос почти втрое. Одновременно сокращается доля обеспеченных бумаг в общем объеме эмиссии. Это увеличивает риски инвесторов, хотя многих из них пока интересует не надежность, а только доходность предлагаемых инструментов.

В I полугодии 2017 г. в Беларуси было зарегистрировано 200 выпусков облигаций 86 эмитентов на сумму 3285,3 млн. BYN, что в 3,3 раза больше, чем за 6 месяцев 2016 г., говорится в очередном отчете Департамента по ценным бумагам Минфина. В частности, зарегистрировано 22 выпуска облигаций 6 банков на сумму 962,7 млн. BYN (29,3% от общего объема), небанковских организаций – 168 выпусков на 909,2 млн. BYN (27,7%). При этом 80,9% общего объема выпусков облигаций не имело обеспечения, в т.ч. в пределах 80% нормативного капитала банка – 962,73 млн. BYN (29,3% общего объема зарегистрированных в I полугодии т.г. выпусков облигаций). 170 млн. – это биржевые облигации (5,2%), 1413,4 млн. BYN – бумаги, выпущенные в пределах установленного в мест­ном бюджете размера дол­га на очередной финансовый год (43%), по иным основаниям – 110,2 млн. BYN (3,4%).

Всего на 1 июля т.г. в обращении находилось 708 выпусков корпоративных облигаций и облигаций местных займов на общую сумму свыше 17 млрд. BYN, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Среди них 38 выпусков биржевых облигаций 9 эмитентов на 1135,5 млн. BYN. Банками эмитировано 153 выпуска облигаций на 6924,2 млн. BYN, небанковскими организациями – 396 выпусков на 6585,9 млн. Также на рынке обращались инвестиционные облигации – 227 выпусков на 5148,6 млн. BYN, ипотечные облигации – на 210 млн. (5 выпусков 2 эмитентов), жилищные – 301,8 млн. (131 выпуск 22 эмитентов), выпущенные 63 местными исполнительными и распорядительными органами – 159 выпусков на 3496,1 млн. BYN. Всего в обращении находилось рублевых облигаций на сумму 8,25 млрд. BYN, а валютных – на 3,26 млрд. USD, в евро – 824,7 млн. EUR и 18,5 млрд. RUB.

Для ряда предприятий облигации стали важным инструментом привлечения заемных средств как альтернативного способа финансирования, отчасти заменяющего кредиты бан­ков. При этом если в 2015 г. имели обеспечение 46,8% общего объема выпусков облигаций, а в 2016-м – 35,1%, то в I полугодии т.г. – только 25,9%. В частности, залогом имущества обеспечивались облигации на 1811,8 млн. BYN (10,7% общего объема), поручительством – на 1194,6 млн. (7,2%), банковской гарантией – 4,5 млн. (0,03%), страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента – 180,2 млн. BYN (7,2%), правом требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, – 210 млн. BYN (1,2%).

Без обеспечения исполнения обязательств выпущено 74,1% от общего объема корпоративных облигаций (12 605,06 млн. BYN), в т.ч. 4512,6 млн. (26,5%) – в пределах нормативного капитала банка, 1135,5 млн. (6,7%) – биржевые облигации, 3102,8 млн. (18,3%) – облигации мест­ных займов в пределах установленного в местном бюджете раз­мера долга на очередной финансовый год, 3854,1 млн. BYN (22,7%) – по иным основаниям в соответствии с законодательством.

По состоянию на 1 июля т.г. к обращению на БВФБ были допущены облигации 81 эмитента (250 выпусков). Из них облигации 9 эмитентов (78 выпусков) включены в котировальный лист «А» I уровня, в котировальный лист «Б» – 3 эмитентов (3 выпуска), в качестве внесписочных ценных бумаг – облигации 69 эмитентов (169 выпусков).

За 6 месяцев т.г. в торговой системе биржи было совершено 1086 сделок размещения 768,6 млн. корпоративных облигаций на общую сумму 224 млн. BYN (в 2,6 раза больше, чем в январе– июне 2016 г.). Суммарный объем торгов по обращению облигаций банков и предприятий на организованном рынке в I полугодии т.г. составил 770,1 млн. BYN (в 1,9 раза меньше, чем в I полугодии 2016 г.).

На вторичных торгах за 6 месяцев т.г. было совершено 855 сделок купли-продажи 13,6 млн. корпоративных облигаций юридических лиц на сумму 770,1 млн. BYN – в 1,9 раза меньше, чем в I полугодии 2016 г. При этом было заключено 1600 сделок с расчетами в белорусских рублях – на 1776,4 млн. BYN, в евро – на 9,8 млн. евро (8 сделок), в долларах США – на 257,3 млн. USD (165 сделок). Средне­взвешенная доходность по сделкам с облигациями с кодами расчетов на вторичном рынке S-T+0 (BYN) сократилась с 22,91% годовых в 2016 г. до 18,2%, S-REPO – с 18,3 до 9%.

На внебиржевом рынке в январе–июне т.г. было зафиксировано 3127 сделок купли-продажи 5,8 млн. облигаций юридических лиц на сумму 2596 млн. BYN.

Автор публикации: Отдел финансов «ЭГ»