Золотовалютные резервы Беларуси удерживают 5-миллиардный рубеж

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 апреля 2017 г., по предварительным данным, составили 5016,1 млн. USD (в эквиваленте).

За март они снизились на 6,2 млн. USD (на 0,1%), но с начала года выросли на 88,9 млн. USD (1,8%).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. ЗВР выросли на 22%. При этом резервы уже второй месяц держатся на уровне, превышающем 5 млрд. USD.

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 апреля т.г. составил 5409,1 млн. USD, снизившись за март на 199,3 млн. USD (на 3,6%). С начала года они выросли на 4,3%, или на 224,1 млн. USD.

В частности, резервные активы в иностранной валюте за март увеличились на 1 млн. USD (0,045%) до 2237,2 млн. USD, специальные права заимствования – на 1,1 млн. до 504,5 млн. USD, стоимость монетарного золота сократилась на 13 млн. (0,8%) до 1630 млн., а прочих активов – выросла на 4,8 млн. 0,75%, до 644,5 млн. USD.

По сообщению Нацбанка, сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Отметим, что, по данным Минфина, за период с 1 января по 31 марта т.г. реализовано государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, на сумму 101,9 млн. USD и 26,6 млн. EUR, в т.ч. в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» – на 100 млн. USD и 25,6 млн. EUR. С учетом торгов, состоявшихся 31.03.2017 г. в торговой системе БВФБ, для приобретения юридическим и физическим лицам доступны государственные валютные облигации выпуска № 235 на сумму 24,4 млн. EUR.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН