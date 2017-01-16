Жилищный и Трудовой кодексы подкорректируют

План подготовки законопроектов на 2017 год утвержден Указом Президента от 31.12.2016 № 520, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале.

Разработка целого ряда законопроектов связана с совершенствование норм законодательства с учетом практики его применения. Один из таких законопроектов — о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь.

Напомним, что в Палате представителей с 5 мая прошлого года находятся поправки в некоторые законы по вопросам трудовых отношений, предусматривающие включение в Трудовой кодекс норм декретов от 15.12.2014 № 5 и от 26.07.1999 № 29. Рассмотреть их в первом чтении планировали, но не успели, депутаты предыдущего созыва.

Как только поступят новые поправки в Трудовой кодекс, оба законопроекта предполагается объединить в один и затем готовить его к принятию на сессии, объяснила корреспонденту «ЭГ» председатель Комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

С целью совершенствования норм законов с учетом практики их применения планируется также разработать изменения и дополнения в законы о хозяйственных обществах, о транспортно-экспедиционной деятельности, об инвестициях, о государственном регулировании торговли и общественного питания, о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, об электронном документе и электронной цифровой подписи, о регистре населения, о борьбе с терроризмом.

Корректировка законов об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, о безопасности генно-инженерной деятельности, об обеспечении единства измерений вызвана необходимостью приведения их в соответствие с законодательными актами РБ и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Изменения в Закон об авторском праве и смежных правах инициированы членами Совета Республики, в Закон о приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества — депутатами Палаты представителей.

Что касается второго документа, то «ЭГ» сообщала о судьбе законопроекта с таким же названием, предусматривающим возможность назначения госпредставителей даже в те АО, созданные в процессе приватизации, в которых у государства нет доли. Совет Министров под давлением корпоративных союзов и депутатов Палаты представителей был вынужден отозвать этот документ. Как объяснил недавно директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, подготовка нового законопроекта необходима для создания дополнительного механизма защиты права собственности субъектов приватизации и стимулирования привлечения инвестиций в экономику. Понятно, насколько важно решение этих проблем для Беларуси.

В апреле должны поступить поправки в Жилищный кодекс, вступивший в силу 2 марта 2013 года. За прошедшие почти три года принят ряд указов и декретов Президента, значительно изменивших нормы кодекса, связанные прежде всего с постановкой на квартирный учет и получением льготных кредитов для приобретения жилья гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В Жилищный кодекс включат нормы этих декретов и указов, а также подкорректируют ряд его статей в соответствии с правоприменительной практикой.

В июне депутаты приступят к рассмотрению законопроектов об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год и об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2016 год. Их поступлению в парламент будут предшествовать проверки Комитета госконтроля, специалисты которого поинтересуются, как расходовались бюджетные средства и средства ФСЗН в прошлом году.

К октябрю правительство планирует разработать проект республиканского бюджета на 2018 год.

Инициатором и основным участником подготовки проекта закона о производстве и обращении органической продукции, который правительство внесет в июле, является депутат Палаты представителей прошлого созыва Николай Иванченко.

Предусмотрено, что в 2017 году будут разработаны также концепции трех законов — о платежных услугах, о персональных данных и о промышленной политике.

Сегодня в депутатском портфеле находится 50 законопроектов, включая ратификации межправительственных и международных соглашений. Сколько поступит в этом году? Назвать даже приблизительную цифру невозможно. В Указе № 520 кроме перечисленных трех десятков законопроектов также числится подготовка и других, предусмотренная решениями Президента, в связи с заключением и исполнением международных договоров, а также в целях реализации международных обязательств республики.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА