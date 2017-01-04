Жилищное строительство: задание на 2017 год

Постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1113 определены меры по выполнению заданий по строительству жилья в Беларуси в 2017 году. В общем объеме финансирования жилищного строительства вырастет доля собственных средств граждан.

В Беларуси планируют в 2017 году построить 3,5 млн. кв. метров жилья, в том числе с господдержкой (для граждан, состоящих на квартирном учете) — 375 тыс. кв. метров. Такие цифры определены постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1113 «О мерах по выполнению заданий на 2017 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018 году».

Отметим, что общая ситуация в экономике сказывается и на планах жилищного строительства. Так, на 2015 год постановлением Совмина от 8.11.2014 № 1055 доводилось задание по вводу в эксплуатацию 5 млн. кв. метров жилья, в том числе 2,5 млн. кв. метров с господдержкой. Несмотря на то, что позже эти цифры корректировались в сторону уменьшения, по итогам года первоначальное задание было перевыполнено. Согласно постановлению Совмина от 29.12.2015 № 1101 задание на 2016 год составило лишь 4 млн. кв. метров жилья, в т.ч. 840 тыс. — с господдержкой.

Как видим, в 2017 году план по вводу жилья в эксплуатацию сократился более чем на 12% по сравнению с прошлогодним. Не оправдались также надежды «очередников» на увеличение господдержки за счет банковских кредитов и бюджетного финансирования.

Как и в предыдущие годы, больше всего построят в Минской области — 972 тыс. кв. метров (в 2016 г. планировалось 1110 тыс.), в Гродненской — 490 тыс. (561 тыс.), Брестской — 472 тыс. (540 тыс.). Меньше всего новоселий будет на Витебщине — там сдадут 251 тыс. «квадратов» (288 тыс.) В столице введут в эксплуатацию 644 тыс. кв. метров (735 тыс.).

Для 502 семей построят социальное жилье, для отселения 145 семей, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, сдадут еще 8,21 тыс. кв. метров. В сельскохозяйственных организациях для состоящих на квартирном учете своих работников, а также работников социально-культурной сферы, возведут 155 домов и квартир.

Всего в течение года должны сдать 114,62 тыс. кв. метров жилья коммерческого использования (арендное жилье), из них в Гродненской области — 51,3 тыс. кв. метров. Столица, где в 2016 году его ввод не предполагался вовсе, в текущем году получит 7 тыс. кв. метров арендного жилья.

Не планируется, как и на 2016 год, строительство в городах-спутниках Минска. 10,6 тыс. кв. метров (155 квартир) сдадут в г.Жабинка Брестской области и г.Скидель Гродненской области.

Улучшат свои жилищные условия 4329 многодетных семей, в том числе 1186 семей в Минской области, 754 — в Минске.

Общая площадь индивидуальных жилых домов, подлежащих вводу, — 1 250 тыс. кв. метров, или 35% от общего годового задания. Объем финансирования (без учета затрат на инфраструктуру) определен в 1 391,53 млн. BYN, из них 1 296,2 млн. BYN составят средства населения.

Облисполкомам и Мингорисполкому совместно с Минстройархитектуры рекомендуется оказывать всестороннюю поддержку гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов, в том числе через расширение ассортимента продукции индустриального домостроения, создание системы услуг, помощь в обеспечении стройматериалами. Им также поручено сдерживать рост стоимости строительства жилья в Беларуси с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств (их перечень утверждает Минстройархитектуры).

Также постановлением Совмина № 1055 установлены предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 660 BYN; предельный показатель стоимости 1 кв. метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 940 BYN, для выдачи льготного кредита ОАО «Белагропромбанк» в соответствии с Указом Президента от 2.09.1996 № 346; предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 940 BYN для выдачи льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» многодетным семьям, постоянно проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и осуществляющим строительство на селе.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА