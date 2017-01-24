Вопрос-ответ
Земельный налог и государственная регистрация участка
У организации «А» был в пользовании земельный участок, затем райисполком принял решение о передаче права постоянного пользования на этот участок организации «В». В дальнейшем уполномоченными органами по находящимся в производстве делам по организации «А», не связанным с деятельностью организации «В», наложены запрещения (арест) совершать какие-либо действия. Поэтому осуществить госрегистрацию перехода права постоянного пользования организации «В» на земельный участок нельзя, т.к. право на недвижимое имущество возникает с момента госрегистрации его перехода (п. 1 ст. 131 ГК, п. 1 ст. 8 Закона от 22.07.2000 № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», далее – Закон № 133-З). Фактического пользования земельным участком у организации «В» не было.
Должна ли организация «В» в указанной ситуации начислять земельный налог на участок, если он зарегистрирован на организацию «А»?
Полагаем, что обязательства по уплате земельного налога должна нести организация «А».
На основании ст.ст. 27–30 Кодекса о земле основаниями для государственной регистрации создания, изменения, прекращения, существования земельных участков, возникновения, перехода или прекращения прав, ограничений (обременений) прав на земельные участки являются решения, принятые областными, Минским городским, городскими (городов областного, районного подчинения), районными, сельскими, поселковыми исполкомами в области использования и охраны земель.
Согласно Закону № 133-З государственная регистрация права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество – это юридический акт признания и под...