Земельный налог и государственная регистрация участка

У организации «А» был в пользовании земельный участок, затем райисполком принял решение о передаче права постоянного пользования на этот участок организации «В». В дальнейшем уполномоченными органами по находящимся в производстве делам по организации «А», не связанным с деятельностью организации «В», наложены запрещения (арест) совершать какие-либо действия. Поэтому осуществить госрегистрацию перехода права постоянного пользования организации «В» на земельный участок нельзя, т.к. право на недвижимое имущество возникает с момента госрегистрации его перехода (п. 1 ст. 131 ГК, п. 1 ст. 8 Закона от 22.07.2000 № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», далее – Закон № 133-З). Фактического пользования земельным участком у организации «В» не было.

Должна ли организация «В» в указанной ситуации начислять земельный налог на участок, если он зарегистрирован на организацию «А»?