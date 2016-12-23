Затраты: текущие и капитализируемые

Организация-заказчик заключила договор с рекламной студией (исполнителем) на производство рекламного видеоролика. Созданный исполнителем видеоролик передан по акту сдачи-приемки заказчику вместе с имущественными правами на его использование. Видеоролик планируется использовать в течение 6 месяцев для предпродажной рекламы товара организации. Стоимость услуг по созданию видеоролика отражена у заказчика на счете 04 «Нематериальные активы» как первоначальная стоимость объекта нематериальных активов.

Нет, неправильно. Затраты по созданию видеоролика следует учитывать в составе текущих расходов.

В соответствии с абз. 3 ст. 4 Закона от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон № 262-З) видеофильм является аудиовизуальным произведением – произведением, состоящим из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения их звуком), создающих впечатление движения, и предназначенным для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.

Аудиовизуальные произведения являются объектами авторского права (абз. 5 п. 5 ст. 6 Закона № 262-З и ст. 993 ГК...