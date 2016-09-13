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№70 (1977) от 13.09.2016

12 сентября 2016 года

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Защита конфиденциальности в ЕАЭС

13.09.2016

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила 6 сентября проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции. Изменения связаны с приведением документа в соответствие с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

Одобренный проект протокола, а также проект протокола о присоединении Армении к этому Соглашению направлены в страны Союза на внутригосударственное согласование.

Также коллегия ЕЭК одобрила проект изменений в Критерии отнесения рынка к трансграничному, утвержденные решением Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, члены коллегии проинформированы о ходе имплементации модельного закона «О конкуренции» в государствах Союза.

 

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