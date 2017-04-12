Зарплату директору установит работник

Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается обеспечить постоянное участие с правом совещательного голоса представителей работников в советах директоров компаний. Это поможет более честно распределять доходы организации и тщательнее планировать направления работы.

По мнению авторов инициативы Андрея Исаева и Михаила Тарасенко, участие работников надо обеспечить в целях обеспечения справедливости в распределении доходов и понимания работниками основных целей, задач и стратегий развития компаний, в которых они работают.

В связи с необоснованно высокой дифференциацией доходов между топ-менеджментом предприятий и организаций и основной массой работников возрастает социальное отчуждение, указывают авторы. В условиях кризиса решения, принимаемые руководством предприятий, зачастую бывают недостаточно социально ответственными или остаются недопоняты коллективом. Работники должны получать больше информации о распределении заработной платы, это тот вопрос, который сегодня достаточно активно обсуждается в обществе.

На данный законопроект поступили отрицательные заключения от правительства и объединения работодателей в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Андрей Исаев выразил надежду, что все противоречия удастся преодолеть в ходе подготовки поправок ко второму чтению.

Ранее министр труда Максим Топилин высказывал мнение, что государство не должно регулировать зарплаты руководителей коммерческих организаций. Он отмечал, что эта функция вполне по силам профсоюзам и работодателям. Министр считает, что работники и работодатели должны вести коллективные переговоры и договариваться о зарплатах «топам». Размер вознаграждения топ-менеджерам можно прописывать в коллективных договорах.

Сегодня разница в зарплатах «самых бедных» и «самых богатых» россиян составляет 15 раз – это больше, чем в развитых странах (в 7-10 раз), но меньше, чем было в России 10-15 лет назад, когда разрыв достигал 30 раз.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ