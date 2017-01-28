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№7 (2014) от 27.01.2017

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28 января 2017 года

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Итоги
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Зарплата в Минске

28.01.2017

Средняя начисленная зарплата в столице в декабре 2016 г. составила 1 151,8 BYN, что по сравнению с ноябрем больше на 143,7 BYN, сообщает Главное статистическое управление г. Минска.

Выше среднего оплачивается труд работников, занятых в сфере информации и связи (2 918,4 BYN), причем зарплата специалистов по информационным технологиям и информационному обслуживанию составляет максимальные 3 771,8 BYN.

Хорошо по сравнению со средним значением зарабатывают специалисты по финансовой и страховой деятельности (2 070,2 BYN), обеспечивающие работу воздушного транспорта (2 165,8 BYN), занятые в производстве химических продуктов (1 448,2 BYN), ремонтом и монтажом машин и оборудования (1 217,3 BYN) и т.д. 

Вдвое меньше усредненного показателя получают работники по оказанию социальных услуг и услуг по уходу в специализированных учреждениях здравоохранения (586,5 BYN), а также сотрудники библиотек, архивов, музеев и прочие работники в области культуры (558,4 BYN).

Деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления в среднем стоит 1 456,3 BYN.

По информации http://minsk-city.belstat.gov.by

 

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