Зарплата мая: рост ускорился, но не у всех

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в мае 2017 г. составила 795,2 BYN, сообщает Белстат. Это на 2,4%, или на 18,5 BYN, больше, чем в апреле. При этом реальная зарплата по сравнению с маем прошлого года увеличилась на 4,1%, а за 5 месяцев т.г. к аналогичному периоду 2016 г. – на 2%.

Таким образом, номинальная зарплата в мае т.г. была на 10,7% выше, чем год назад, причем большая часть роста пришлась на текущий год (по сравнению с январем она выросла на 10,3%). Продолжает также расти реальная зарплата, что свидетельствует об ослаблении инфляционного давления на доходы населения. Однако только в Минске заработки превышают средний 1000-рублевый уровень. В мае столичные зарплаты показали минимальный рост – всего на 1,1 рубля. В регионах увеличение было гораздо значительнее, хотя ни одна из областей не дотянула до столичного уровня, а среднереспубликанский превысила только Минская область (см. диаграмму).

Номинальная зарплата, превышающая требуемые 1000 BYN, в мае т.г. отмечена лишь в следующих видах деятельности: «ин­формационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» – 3250 (на 459 BYN меньше, чем в апреле), «воздушный тран­с­порт» – 2364,4 BYN, «финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения» – 1492,4, в горнодобывающей промышленности – 1293,2, в нефтепереработке – 1240,1, в производстве химических продуктов – 1533,3 BYN. Зарплата по виду деятельности «инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области» достигла 1311,3 BYN, деятельность в области телекоммуникаций – 1397,2 BYN, в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа – 1161,5, деятельность головных организаций – 1141,1, научные исследования и разработки – 1060,3 BYN.

В других сферах деятельности заработки гораздо ниже. Так, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве номинальная зарплата в мае текущего года составила только 575,7 BYN (на 5,9% больше, чем в апреле), в строительстве – 826,2, розничной торговле – 684,1, обрабатывающей промышленности в целом – 870,6 BYN, в т.ч. в металлургии – 908,3, пищевой промышленности – 800,1, производстве текс­тильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – 608,2, транспортных средств и оборудования – 874,3, автомобилестроении – 855,7, фармацевтике – 972,6 (на 5,8% ниже, чем в апреле), образовании – 556,6, здравоохранении – 625,3 BYN.

В то же время реальная заработная плата в промышленности в январе–мае т.г. по сравнению с январем–маем 2016 г. выросла на 5,1% (в т.ч. в горнодобывающей – на 8,4%, в обрабатывающей – на 5,4%), в сельском лесном и рыбном хозяйстве – на 3,5%, в торговле – на 3,2%, тогда как в строительстве она сократилась на 0,3%, по транспортной деятельности, складированию, почтовой и курьерской деятельности – на 1,1%, в образовании – на 0,7%, в здравоохранении – на 1,4%, в общепите – на 0,6%, а в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – на 7,5%.

«Обеспечить уровень среднемесячной заработной платы не менее 1 тыс. BYN возможно в реальном секторе – за счет повышения общей эффективности хозяйствования, снижения запасов продукции на складах, оптимизации функций и численности работников при обеспечении высоких темпов роста производительности труда», – заявил вчера первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на совместном заседании двух палат белорусского парламента. В бюджетном секторе, по его мнению, достичь такого уровня зарплаты можно за счет экономии по смете расходов, проведения оптимизации структуры и численности государственных органов и бюджетных организаций, наращивания доходов от внебюджетной деятельности. В. Матюшевский обратил внимание, что «в настоящее время мы наблюдаем неплохие темпы роста заработной платы. За январь–апрель 2017 г. она выросла на 8,9% по сравнению с прошлым годом».

Напомним, что за этот же период выручка предприятий увеличилась всего на 6,7%, себестоимость – на 6,3% (в текущих ценах), реальная зарплата – на 1,5%, производительность труда по ВВП – на 2%. Так что экономика уже сейчас балансирует на грани опережающего роста зарплат по сравнению с рядом базовых показателей.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ