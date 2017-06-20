Зарабатывайте прибыль подальше от культуры

Компании, пользующиеся зданиями, являющимися историко-культурной ценностью, должны вносить платежи в фонд поддержки культуры и искусства от части прибыли, пропорциональной занимаемым площадям на этих и остальных объектах. Так Минкультуры разъяснило воп­рос, ставший весьма актуальным этой весной для некоторых белорусских компаний.

Указ Президента от 18.10.2007 № 527 «Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спад­чыны» и утвержденное им Положение о порядке осуществления от­числений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность или зоны охраны историко-культурной цен­ности, выплаты ком­пенсаций за вред, который причиняется историко-культурным цен­ностям или зонам охраны историко-культурных ценностей, неожиданно стали актуальными спустя 10 лет после принятия.

Дело в том, что Указ № 527 обязывает юридические лица перечислять 5% из прибыли в Фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства, если их деятельность оказывает влияние на историко-культурную цен­ность. Почему-то настаивать на скрупулезном выполнении этой обязанности чиновники начали именно в 2017 г. При этом ни в самом Указе, ни в Положении не уточняется порядок расчета таких платежей: со всей прибыли субъекта хозяйствования или с какой-то ее части. По мнению Биз­нес-союза предпринимателей и нанимателей им. М.C. Кунявского (БСПН), такой пробел создает потенциал для претензий со стороны контролирующих ор­ганов и наложения санкций на арендаторов (за неуплату или несвоевременную уплату от­числений полагается штраф в размере 0,01% невнесенной суммы за каждый день про­срочки). А потому БСПН призывает регулятора хотя бы уточнить нормы Указа № 527.

Но власти пошли более простым путем. Министерство культуры в ответ на запрос БСПН своим письмом разъяснило, что согласно п. 7 Положения юридические и (или) физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, делают отчисления в фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства в случаях, когда они осуществляют предпринимательскую деятельность, оказывающую непосредственное воздействие на историко-­культурную ценность или зоны охраны, путем создания дополнительных транспортных нагрузок, привнесения функ­ций, не характерных для этой историко-культурной ценности, создания дополнительных объемно-пространственных сооружений, не свойственных и не характерных для дан­ной историко-культурной цен­ности.

Также разъясняется, что непосредственным воздейст­вием, которое оказывается пред­принимательской деятельностью на историко-культурную ценность или зоны ее охраны, считаются:

– создание дополнительных объемно-пространственных сооружений, в т.ч. возведение пристроек, обустройство и размещение объектов сезонной торговли, рекламных носителей и других объектов на территории ценности и (или) в зонах ее охраны;

– создание площадок для стоянок и подъездов автотранспорта;

– изменение функционального использования историко-культурной ценности, помещений в ней, устройство новых входных групп, крылец, вентиляционных систем, внешних кондиционеров, встроенных банкоматов.

Торговля товарами народного потребления является предпринимательской деятельностью и в случае перечисленных действий предусматривает выплату отчислений.

Указом № 527 не предусмотрено «вычленение неких долей из прибыли». Под прибылью согласно п. 3 Положения понимается доход, остающийся в распоряжении юрлиц и ИП после выплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством. Объем от­числений, по мнению Минкульта, рассчитывается с учетом осуществления предпринимательской деятельности при использовании ис­торико-культурных цен­ностей и территорий, прилегающих к ним, пропорционально занимаемым площадям. Данная практика подтверждается иными плательщиками, от­метили в министерстве. В случае отсутствия прибыли отчисления не выплачиваются.

Получается, что субъекты хозяйствования, использующие сразу несколько зданий, должны рассчитывать размер платежа из прибыли пропорционально занимаемым площадям в объектах историко-культурного наследия. Тут возможны любые варианты. Скажем, если компания арен­дует только один офис в здании, являющемся историко-­культурной ценностью, то ему придется перечислять 5% от всей своей чистой прибыли. Если же наряду с офисом в таком здании (например, площадью 100 м2) компания владеет производственным помещением в 1000 м2 и арендует склад площадью 5000 м2, то отчисления можно делать только с 0,016 части прибыли (100 / (100 + 1000 + 5000)).

Конечно, такая ясность облегчит работу предпринимателей. Но большинство из них, как отмечают в БСПН, воспринимают данный платеж как дополнительный налог, отягощающий и без того непростое финансовое положение. Поэтому БСПН призывает законодателей упразд­нить такие отчисления. Добавим, что, если это не произойдет, некоторые арен­даторы, скорее всего, начнут искать себе другие офисы, благо, выбор сегодня достаточный.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ