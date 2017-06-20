Недвижимость
Зарабатывайте прибыль подальше от культуры
Компании, пользующиеся зданиями, являющимися историко-культурной ценностью, должны вносить платежи в фонд поддержки культуры и искусства от части прибыли, пропорциональной занимаемым площадям на этих и остальных объектах. Так Минкультуры разъяснило вопрос, ставший весьма актуальным этой весной для некоторых белорусских компаний.
Указ Президента от 18.10.2007 № 527 «Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны» и утвержденное им Положение о порядке осуществления отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность или зоны охраны историко-культурной ценности, выплаты компенсаций за вред, который причиняется историко-культурным ценностям или зонам охраны историко-культурных ценностей, неожиданно стали актуальными спустя 10 лет после принятия.
Дело в том, что Указ № 527 обязывает юридические лица перечислять 5% из прибыли в Фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства, если их деятельность оказывает влияние на историко-культурную ценность. Почему-то настаивать на скрупулезном выполнении этой обязанности чиновники начали именно в 2017 г. При этом ни в самом Указе, ни в Положении не уточняется порядок расчета таких платежей: со всей прибыли субъекта хозяйствования или с какой-то ее части. По мнению Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. М.C. Кунявского (БСПН), такой пробел создает потенциал для претензий со стороны контролирующих органов и наложения санкций на арендаторов (за неуплату или несвоевременную уплату отчислений полагается штраф в размере 0,01% невнесенной суммы за каждый день просрочки). А потому БСПН призывает регулятора хотя бы уточнить нормы Указа № 527.
Но власти пошли более простым путем. Министерство культуры в ответ на запрос БСПН своим письмом разъяснило, что согласно п. 7 Положения юридические и (или) физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, делают отчисления в фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства в случаях, когда они осуществляют предпринимательскую деятельность, оказывающую непосредственное воздействие на историко-культурную ценность или зоны охраны, путем создания дополнительных транспортных нагрузок, привнесения функций, не характерных для этой историко-культурной ценности, создания дополнительных объемно-пространственных сооружений, не свойственных и не характерных для данной историко-культурной ценности.
Также разъясняется, что непосредственным воздействием, которое оказывается предпринимательской деятельностью на историко-культурную ценность или зоны ее охраны, считаются:
– создание дополнительных объемно-пространственных сооружений, в т.ч. возведение пристроек, обустройство и размещение объектов сезонной торговли, рекламных носителей и других объектов на территории ценности и (или) в зонах ее охраны;
– создание площадок для стоянок и подъездов автотранспорта;
– изменение функционального использования историко-культурной ценности, помещений в ней, устройство новых входных групп, крылец, вентиляционных систем, внешних кондиционеров, встроенных банкоматов.
Торговля товарами народного потребления является предпринимательской деятельностью и в случае перечисленных действий предусматривает выплату отчислений.
Указом № 527 не предусмотрено «вычленение неких долей из прибыли». Под прибылью согласно п. 3 Положения понимается доход, остающийся в распоряжении юрлиц и ИП после выплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством. Объем отчислений, по мнению Минкульта, рассчитывается с учетом осуществления предпринимательской деятельности при использовании историко-культурных ценностей и территорий, прилегающих к ним, пропорционально занимаемым площадям. Данная практика подтверждается иными плательщиками, отметили в министерстве. В случае отсутствия прибыли отчисления не выплачиваются.
Получается, что субъекты хозяйствования, использующие сразу несколько зданий, должны рассчитывать размер платежа из прибыли пропорционально занимаемым площадям в объектах историко-культурного наследия. Тут возможны любые варианты. Скажем, если компания арендует только один офис в здании, являющемся историко-культурной ценностью, то ему придется перечислять 5% от всей своей чистой прибыли. Если же наряду с офисом в таком здании (например, площадью 100 м2) компания владеет производственным помещением в 1000 м2 и арендует склад площадью 5000 м2, то отчисления можно делать только с 0,016 части прибыли (100 / (100 + 1000 + 5000)).
Конечно, такая ясность облегчит работу предпринимателей. Но большинство из них, как отмечают в БСПН, воспринимают данный платеж как дополнительный налог, отягощающий и без того непростое финансовое положение. Поэтому БСПН призывает законодателей упразднить такие отчисления. Добавим, что, если это не произойдет, некоторые арендаторы, скорее всего, начнут искать себе другие офисы, благо, выбор сегодня достаточный.
Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ
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