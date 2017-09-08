Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9234 руб.

2.3002 руб.

Р (100)

3.3664 руб.

Ставка рефинансирования

12.00%

Инфляция

-0.10%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.57 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Заплатить валютой за недвижимость нельзя

08.09.2017

Может ли физическое лицо – резидент РБ перечислить иностранную валюту со своего счета иностранной компании в оплату приобретаемого недвижимого имущества, находящегося на территории Беларуси?

В данном случае речь идет о возможности совершения валютной операции, предусматривающей осуществление расчетов по сделкам по отчуждению недвижимого имущества, находящегося на территории Беларуси.

Согласно п. 29 Правил проведения валютных операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 30.04.2004 № 72 (далее – Правила № 72), использование иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте при проведении валютных операций на территории Беларуси разрешается:

– в отношениях между физическими лицами – резидентами – при проведении валютных операций, установленных Законом от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Зако...

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО "Арцингер и партнеры"

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit