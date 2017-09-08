Заплатить валютой за недвижимость нельзя

Может ли физическое лицо – резидент РБ перечислить иностранную валюту со своего счета иностранной компании в оплату приобретаемого недвижимого имущества, находящегося на территории Беларуси?

В данном случае речь идет о возможности совершения валютной операции, предусматривающей осуществление расчетов по сделкам по отчуждению недвижимого имущества, находящегося на территории Беларуси.

Согласно п. 29 Правил проведения валютных операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 30.04.2004 № 72 (далее – Правила № 72), использование иностранной валюты, ценных бумаг и (или) платежных документов в иностранной валюте при проведении валютных операций на территории Беларуси разрешается:

– в отношениях между физическими лицами – резидентами – при проведении валютных операций, установленных Законом от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Зако...

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО "Арцингер и партнеры"