Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8938 руб.

2.0131 руб.

Р (100)

3.3497 руб.

Ставка рефинансирования

15.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Глобализация
Версия для печати

Запасы продовольствия растут, а цены падают

07.04.2017

Мировые цены на продукты питания в марте упали вследствие наличия больших запасов в сочетании с благоприятными прогнозами производства, говорится в очередном обзоре ФАО.

В целом индекс продовольственных цен ФАО в марте составил в среднем почти 171 пункт, что на 2,8% ниже, чем в феврале, но на 13,4% выше по сравнению с мартом 2016 г.

Индекс цен на зерновые сократился с февраля на 1,8%, чему способствовало снижение цен на пшеницу и кукурузу. Сейчас он примерно сравнялся с уровнем марта 2016 г. Индекс цен на растительное масло за месяц снизился на 6,2%. Котировки пальмового и соевого масла упали в марте на фоне улучшения прогнозов по производству, тогда как цены на рапсовое и подсолнечное масло также снизились в результате пополнения запасов.

Обильное предложение привело к снижению индекса цен на молочные продукты на 2,3% по сравнению с февралем, который, однако, остался значительно выше уровня в марте прошлого года. Индекс цен на мясо вырос на 0,7% благодаря устойчивому импортному спросу в Азии.

Индекс цен на сахар снизился на 10,9% до самого низкого уровня с мая 2016 г. в условиях слабого импортного спроса в сочетании с прогнозируемым рос­том поставок бразильского сахара на мировые рынки вследствие хорошего урожая и замедления внутреннего спроса на сахар для производства биоэтанола.

По прогнозу ФАО, мировое производство зерновых в 2017 г. составил около 2597 млн. т, что всего на 9 млн. т меньше рекордного показателя 2016 г. При этом запасы зерна останутся на рекордно высоком уровне. В частности, ожидается сокращение производства пшеницы в мире на 2,7%, до 740 млн. т. Зато общий объем производства фуражного зерна в 2017 году достигнет новой рекордной отметки в 1353 млн. т, а риса – увеличится на 1%, до 504 млн. т. Ожидается, что потребление зерновых в мире вырастет в 2017 г. лишь на 0,8%, до 2597 млн. т. Замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда рост составил 2,2%, отражает снижение спроса на зерновые в качестве кормов для животных и биотоплива, такого как этанол.

Исходя из прогнозов по производству и потреблению, первый прогноз ФАО по мировым запасам зерна на конец 2017/начало 2018 года составляет 680 млн. т – на 2 млн. тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Соотношение мировых запасов к потреблению останется на уровне 25,4%. При этом прогнозируется, что запасы пшеницы вырастут на 2,5%, до 246,6 млн. тонн, а кукурузы, напротив, снизятся на 4%, до 207 млн. т из-за сокращения производства в Китае и США.

Назад
Макроэкономика: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit