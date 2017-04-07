Запасы продовольствия растут, а цены падают

В целом индекс продовольственных цен ФАО в марте составил в среднем почти 171 пункт, что на 2,8% ниже, чем в феврале, но на 13,4% выше по сравнению с мартом 2016 г.

Индекс цен на зерновые сократился с февраля на 1,8%, чему способствовало снижение цен на пшеницу и кукурузу. Сейчас он примерно сравнялся с уровнем марта 2016 г. Индекс цен на растительное масло за месяц снизился на 6,2%. Котировки пальмового и соевого масла упали в марте на фоне улучшения прогнозов по производству, тогда как цены на рапсовое и подсолнечное масло также снизились в результате пополнения запасов.

Обильное предложение привело к снижению индекса цен на молочные продукты на 2,3% по сравнению с февралем, который, однако, остался значительно выше уровня в марте прошлого года. Индекс цен на мясо вырос на 0,7% благодаря устойчивому импортному спросу в Азии.

Индекс цен на сахар снизился на 10,9% до самого низкого уровня с мая 2016 г. в условиях слабого импортного спроса в сочетании с прогнозируемым рос­том поставок бразильского сахара на мировые рынки вследствие хорошего урожая и замедления внутреннего спроса на сахар для производства биоэтанола.

По прогнозу ФАО, мировое производство зерновых в 2017 г. составил около 2597 млн. т, что всего на 9 млн. т меньше рекордного показателя 2016 г. При этом запасы зерна останутся на рекордно высоком уровне. В частности, ожидается сокращение производства пшеницы в мире на 2,7%, до 740 млн. т. Зато общий объем производства фуражного зерна в 2017 году достигнет новой рекордной отметки в 1353 млн. т, а риса – увеличится на 1%, до 504 млн. т. Ожидается, что потребление зерновых в мире вырастет в 2017 г. лишь на 0,8%, до 2597 млн. т. Замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда рост составил 2,2%, отражает снижение спроса на зерновые в качестве кормов для животных и биотоплива, такого как этанол.

Исходя из прогнозов по производству и потреблению, первый прогноз ФАО по мировым запасам зерна на конец 2017/начало 2018 года составляет 680 млн. т – на 2 млн. тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Соотношение мировых запасов к потреблению останется на уровне 25,4%. При этом прогнозируется, что запасы пшеницы вырастут на 2,5%, до 246,6 млн. тонн, а кукурузы, напротив, снизятся на 4%, до 207 млн. т из-за сокращения производства в Китае и США.