Запас управляемых проблем

Очередной опрос руководителей предприятий промышленности, строительства и розничной торговли, проведенный НИЭИ Минэкономики, свидетельствует, что в бизнесе преобладают негативные оценки нынешней ситуации в экономике и перспектив ее улучшения.

Такие опросы проводятся НИЭИ регулярно в соответствии с гармонизированной методикой Европейской комиссии для определения отраслевых индексов предпринимательской уверенности и индикатора экономического настроения (ESI indicator), который является итоговым показателем делового оптимизма высшего управленческого звена предприятий.

В I полугодии т.г. ESI indicator находился в отрицательной зоне, а его волатильность остается высокой 4-й год подряд из-за преобладания негативных оценок, говорится в обзоре, опубликованном в «Экономическом бюллетене» № 8. «Некоторый пессимизм» руководства предприятий и «недоверие к рынку» продолжают оставаться в тренде.

Большинство руководителей предприятий промышленности неоднозначно оценивают экономическую конъюнктуру января–июня 2016 г.: баланс оценок текущего спроса на выпускаемую продукцию остается отрицательным, более 34% респондентов отметили, что запасы готовой продукции в I полугодии 2016 г. превышали норму. В январе–июне т.г. пессимизм менеджмента предприятий чередовался с оптимизмом, отражая неопределенность экономической ситуации. Прогнозы руководителей в I полугодии т.г. были оптимистичнее, чем в январе–июне 2015 г. В краткосрочной перспективе экономическое положение предприятий промышленности не изменится, считают 2/3 участников конъюнктурных опросов, а только 21% из них прогнозирует улучшение.

Основные проблемы, ограничивающие деловую активность в промышленности, зачастую связаны с эндогенными (внутренними управляемыми) факторами. Так, 67,4% отметили низкий уровень платежеспособности, 62% – неплатежи потребителей, 58,7% – недостаток оборотных средств, 56,5% – высокие цены на сырье и материалы, 37,6% – дороговизну кредитов. Самый высокий уровень нереализованных возможностей и рисков предприятий – в сфере логистики и управления бизнес-процессами (74,1%). Еще 21,8% назвали государственное управление, а 3,8% – производство.

Руководители строительных организаций считают ситуацию в своей отрасли неблагоприятной. Здесь индекс предпринимательской уверенности имеет устойчивую тенденцию к снижению. Сокращение объемов выполненных строительно-монтажных работ в I полугодии т.г. отметили 85% руководителей, 68% признают снижение уровня занятости, 54% – сокращение инвестиций и только 7% – их рост. При этом треть респондентов полагает, что в III квартале общее экономическое положение предприятий не изменится. Улучшения ситуации ожидают только 16% участников опроса.

Руководители организаций розничной торговли в I полугодии 2016 г. зафиксировали замедление темпов снижения розничного товарооборота, инвестиций и занятости. Отмечено увеличение объема заказов на поставку отечественных товаров. В прогнозных оценках экономического положения в этом сегменте преобладают позитивные оценки (23% руководителей ожидают в ближайшее время улучшения экономического положения, 18 – ухудшения ситуации, 57% респондентов считают, что экономическая конъюнктура не изменится). Индекс предпринимательской уверенности возрос с –10 б.п. в I квартале т.г. до –5 б.п. в апреле–июне.

Высокая вариабельность оценок респондентов на фоне отрицательного значения ESI index свидетельствует о наличии проблем в экономике в среднесрочной перспективе. По мнению авторов исследования, одним из важнейших приоритетов роста делового оптимизма в среднесрочной перспективе может стать внешнее управление эффективностью не отдельных предприятий, а их взаимодействие по цепочке создания добавленной стоимости.

Анализ функционирования секторов и отраслей экономики, основных видов экономической деятельности с соответствующими предложениями по их улучшению дан в отраслевых разделах аналитического доклада.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ