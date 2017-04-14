Заменить НДС налогом с продаж и отменить налог на прибыль: что даст такая реформа?

Поиском путей повышения эффективности налоговой сис­темы постоянно занимаются поч­ти все страны мира. Беларусь – не исключение. Одна из основных целей – найти компромисс между фискальной и стимулирующей функциями: обеспечить стабильные поступления в бюд­жет при минимальных затратах на администрирование налогов и сохранении мотивации для инвестиций и потребления. При этом больше всего споров вызывает выбор косвенного налога: НДС или налог с продаж.

Налог с продаж вводился у нас в 1991 г., но уже год спустя он был отменен. Затем такой налог применялся в 2004–­2009 гг. Помимо пополнения бюджета местный налог с продаж товаров в розничной торговле носил протекционист­ский характер: для импорта применялась максимальная ставка – 15%, а для отечественной продукции – 5%. Напомним, что этот налог существовал одновременно с НДС, что довольно редко встречается в мировой практике (например, в Канаде, Японии). У нас этот налог отменен в 2010 г. вместе с рядом других оборотных налогов в целях упрощения системы налогообложения и снижения налогового бремени.

Как НДС, так и налог с продаж являются косвенными налогами на потребление. Их преимущест­во по сравнению с подоходными налогами в том, что они не за­трагивают сбережения и ин­вестиции. Недостатки у них тоже общие: это регрессивный характер, более высокая налоговая нагрузка на небогатые слои населения, которые большую часть доходов тратят на потребление. Главное различие в том, что налогом с продаж, как правило, облагается конечная реализация товара розничному покупателю, а НДС взимается на всех стадиях прохождения товара, т.е. затрагивает более широкий круг плательщиков.

ПРИНЯТО считать, что преимуществом налога с продаж является более простое администрирование. Но это довольно спорный тезис. При взимании налога с продаж требуется под­тверждение факта конечного использования товара или услуги его покупателем, а также контроль выручки. Эти обязанности возлагаются либо на продавца, либо на налоговые органы и существенно затрудняют администрирование налога. В Казахстане для решения данной проблемы предлагалось ввести налог с продаж и взимать его при каждой операции купли-­продажи. Но при этом возникал бы «каскадный» эффект, когда одна и та же налоговая база многократно облагается налогом.

Как правило, налог с продаж – местный. Ставки на него устанавливаются региональными ор­ганами власти, собранные сре­дства поступают в местные бюджеты. Это в ряде стран, в т.ч. в США и Индии, приводило к «войне ставок» между отдельными штатами. Тут выигрывают те регионы, где более развита розничная сеть и выше покупательская активность. В Беларуси столичный регион вне конкуренции: на Минск традиционно приходится более 30% розничного товарооборота рес­публики, а на Минскую область – еще 14–15%. Перераспределять по­ступления налога с продаж довольно сложно. К тому же, как свидетельствует опыт США, ад­министрирование налога с продаж ус­ложнилось с появлением интернет-торговли, при которой покупатель может находиться в одном штате, продавец – в другом, а склад – в третьем.

Своим широким распространением НДС обязан, среди прочего, и тем, что обеспечивает более равномерное поступление в общий и местные бюджеты. Здесь общий объем налоговых обязательств для каждого товара и услуги распределяется меж­ду несколькими плательщиками – участниками производственно-коммерческого цикла, что весьма актуально для многих стран, в т.ч. для Беларуси. Кроме того, НДС не предполагает необходимости проверять факт конечного использования товара или услуги. Под налогообложение попадают все по­средники, участвующие в реализации товара, и это также серьезное преимущество этого налога.

Конечно, у НДС есть и свои недостатки. Прежде всего, слож­ность и высокие издержки администрирования как для плательщиков, так и для налоговых органов. Большая часть налоговых нарушений в Беларуси связана именно с НДС, причем, как правило, это непреднамеренные ошибки. Плательщикам НДС при­ходится отслеживать все операции по приобретению сырья или полуфабрикатов и по продаже готовой продукции, вести книги учета покупок и продаж, а с этого года – еще и заполнять электронные счета-фактуры.

Таким образом, и НДС, и налог с продаж имеют как преимущества, так и недостатки. Но первый обладает более широкой и устойчивой налоговой базой и обеспечивает самые большие поступления в бюджет, что особенно важно в условиях кризисов. Поэтому замена НДС налогом с продаж неизбежно влечет неоправданно высокие риски для бюджета и экономической стабильности. А вот эффективность такой замены для бизнеса совершенно не доказана.

НАЛОГОВЫЕ преобразования должны быть постепенными, тщательно подготовленными и просчитанными. Заметим, что результаты расчетов могут существенно различаться в зависимости от применяемой методики. Например, в США пред­лагалось вместо корпоративного подоходного налога ввести федеральный 15%-ный налог с оборота, взимаемый с потребителя, т.е. на конечной стадии движения товара. При этом каждая семья получала бы универсальную ежегодную налоговую скидку на приобретение товаров первой необходимости. По оценкам гар­вардских экономистов, такая налоговая реформа повлекла бы рост совокупного национального продукта на 7–14% в течение 20 лет. Однако согласно исследованию PriceWaterhouse­Coo­pers (PWC) отмена корпоративных подоходных налогов и введение налога с оборота может привести к серьезным отрицательным последствиям. Потенциальные преимущества про­явятся не ранее чем через 10 лет после проведения налоговой реформы. Но переходный период, скорее всего, приведет к крат­ковременному, но очень серьезному кризису. Как показали расчеты, даже при удачном стечении обстоятельств это мог быть 3-летний экономический спад, в т.ч. существенное снижение ВВП, падение потребительских расходов населения в течение 8 лет, сокращение до 1,5 млн. рабочих мест, сдвиг налогового бремени от наиболее богатых к семьям со средним и низким уровнем доходов. А ведь речь шла об одной из богатейших стран мира.

ПУТИ развития отечественной налоговой системы видятся в совершенствовании механизма применения НДС. В последние годы внесены изменения в порядок его исчисления и уплаты, которые негативно повлияли на плательщиков. Это, например, введение повышенных ставок налога на отдельные виды деятельности, в частности, на услуги электросвязи. Однако наиболее обременительным для бизнеса стало форсированное, недостаточно подготовленное введение электронных счетов-­фактур. Упрощение работы налоговых служб было обеспечено за счет многократного увеличения затрат времени бухгалтеров на исчисление и уплату этого налога. Поэтому надо упростить отчетность по НДС, рассмотреть вопрос о сближении или унификации сроков выставления ЭСЧФ и налоговых деклараций, увеличить порог выручки, позволяющий применять упрощенную систему налогообложения без уплаты НДС. Это позволит стимулировать бизнес без серьезных потрясений для бюджета.

В печатной версии "ЭГ" материал опубликован под названием "Жертвы налоговых маневров"