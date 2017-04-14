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Заменить НДС налогом с продаж и отменить налог на прибыль: что даст такая реформа?
В поисках стимулов роста БСПН им. М.С. Кунявского предлагает заменить НДС налогом с продаж, отменить налог на прибыль и существенно сократить ставку подоходного налога. О том, что даст такая реформа, рассказывает завсектором финансовой политики Института экономики НАН Беларуси Ольга ШУЛЕЙКО.
Поиском путей повышения эффективности налоговой системы постоянно занимаются почти все страны мира. Беларусь – не исключение. Одна из основных целей – найти компромисс между фискальной и стимулирующей функциями: обеспечить стабильные поступления в бюджет при минимальных затратах на администрирование налогов и сохранении мотивации для инвестиций и потребления. При этом больше всего споров вызывает выбор косвенного налога: НДС или налог с продаж.
Налог с продаж вводился у нас в 1991 г., но уже год спустя он был отменен. Затем такой налог применялся в 2004–2009 гг. Помимо пополнения бюджета местный налог с продаж товаров в розничной торговле носил протекционистский характер: для импорта применялась максимальная ставка – 15%, а для отечественной продукции – 5%. Напомним, что этот налог существовал одновременно с НДС, что довольно редко встречается в мировой практике (например, в Канаде, Японии). У нас этот налог отменен в 2010 г. вместе с рядом других оборотных налогов в целях упрощения системы налогообложения и снижения налогового бремени.
Как НДС, так и налог с продаж являются косвенными налогами на потребление. Их преимущество по сравнению с подоходными налогами в том, что они не затрагивают сбережения и инвестиции. Недостатки у них тоже общие: это регрессивный характер, более высокая налоговая нагрузка на небогатые слои населения, которые большую часть доходов тратят на потребление. Главное различие в том, что налогом с продаж, как правило, облагается конечная реализация товара розничному покупателю, а НДС взимается на всех стадиях прохождения товара, т.е. затрагивает более широкий круг плательщиков.
ПРИНЯТО считать, что преимуществом налога с продаж является более простое администрирование. Но это довольно спорный тезис. При взимании налога с продаж требуется подтверждение факта конечного использования товара или услуги его покупателем, а также контроль выручки. Эти обязанности возлагаются либо на продавца, либо на налоговые органы и существенно затрудняют администрирование налога. В Казахстане для решения данной проблемы предлагалось ввести налог с продаж и взимать его при каждой операции купли-продажи. Но при этом возникал бы «каскадный» эффект, когда одна и та же налоговая база многократно облагается налогом.
Как правило, налог с продаж – местный. Ставки на него устанавливаются региональными органами власти, собранные средства поступают в местные бюджеты. Это в ряде стран, в т.ч. в США и Индии, приводило к «войне ставок» между отдельными штатами. Тут выигрывают те регионы, где более развита розничная сеть и выше покупательская активность. В Беларуси столичный регион вне конкуренции: на Минск традиционно приходится более 30% розничного товарооборота республики, а на Минскую область – еще 14–15%. Перераспределять поступления налога с продаж довольно сложно. К тому же, как свидетельствует опыт США, администрирование налога с продаж усложнилось с появлением интернет-торговли, при которой покупатель может находиться в одном штате, продавец – в другом, а склад – в третьем.
Своим широким распространением НДС обязан, среди прочего, и тем, что обеспечивает более равномерное поступление в общий и местные бюджеты. Здесь общий объем налоговых обязательств для каждого товара и услуги распределяется между несколькими плательщиками – участниками производственно-коммерческого цикла, что весьма актуально для многих стран, в т.ч. для Беларуси. Кроме того, НДС не предполагает необходимости проверять факт конечного использования товара или услуги. Под налогообложение попадают все посредники, участвующие в реализации товара, и это также серьезное преимущество этого налога.
Конечно, у НДС есть и свои недостатки. Прежде всего, сложность и высокие издержки администрирования как для плательщиков, так и для налоговых органов. Большая часть налоговых нарушений в Беларуси связана именно с НДС, причем, как правило, это непреднамеренные ошибки. Плательщикам НДС приходится отслеживать все операции по приобретению сырья или полуфабрикатов и по продаже готовой продукции, вести книги учета покупок и продаж, а с этого года – еще и заполнять электронные счета-фактуры.
Таким образом, и НДС, и налог с продаж имеют как преимущества, так и недостатки. Но первый обладает более широкой и устойчивой налоговой базой и обеспечивает самые большие поступления в бюджет, что особенно важно в условиях кризисов. Поэтому замена НДС налогом с продаж неизбежно влечет неоправданно высокие риски для бюджета и экономической стабильности. А вот эффективность такой замены для бизнеса совершенно не доказана.
НАЛОГОВЫЕ преобразования должны быть постепенными, тщательно подготовленными и просчитанными. Заметим, что результаты расчетов могут существенно различаться в зависимости от применяемой методики. Например, в США предлагалось вместо корпоративного подоходного налога ввести федеральный 15%-ный налог с оборота, взимаемый с потребителя, т.е. на конечной стадии движения товара. При этом каждая семья получала бы универсальную ежегодную налоговую скидку на приобретение товаров первой необходимости. По оценкам гарвардских экономистов, такая налоговая реформа повлекла бы рост совокупного национального продукта на 7–14% в течение 20 лет. Однако согласно исследованию PriceWaterhouseCoopers (PWC) отмена корпоративных подоходных налогов и введение налога с оборота может привести к серьезным отрицательным последствиям. Потенциальные преимущества проявятся не ранее чем через 10 лет после проведения налоговой реформы. Но переходный период, скорее всего, приведет к кратковременному, но очень серьезному кризису. Как показали расчеты, даже при удачном стечении обстоятельств это мог быть 3-летний экономический спад, в т.ч. существенное снижение ВВП, падение потребительских расходов населения в течение 8 лет, сокращение до 1,5 млн. рабочих мест, сдвиг налогового бремени от наиболее богатых к семьям со средним и низким уровнем доходов. А ведь речь шла об одной из богатейших стран мира.
ПУТИ развития отечественной налоговой системы видятся в совершенствовании механизма применения НДС. В последние годы внесены изменения в порядок его исчисления и уплаты, которые негативно повлияли на плательщиков. Это, например, введение повышенных ставок налога на отдельные виды деятельности, в частности, на услуги электросвязи. Однако наиболее обременительным для бизнеса стало форсированное, недостаточно подготовленное введение электронных счетов-фактур. Упрощение работы налоговых служб было обеспечено за счет многократного увеличения затрат времени бухгалтеров на исчисление и уплату этого налога. Поэтому надо упростить отчетность по НДС, рассмотреть вопрос о сближении или унификации сроков выставления ЭСЧФ и налоговых деклараций, увеличить порог выручки, позволяющий применять упрощенную систему налогообложения без уплаты НДС. Это позволит стимулировать бизнес без серьезных потрясений для бюджета.
В печатной версии "ЭГ" материал опубликован под названием "Жертвы налоговых маневров"