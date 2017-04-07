Замена тягача из-за ДТП за границей: что делать

Для продолжения следования груза была произведена перецепка полуприцепа на седельный тягач, принадлежащий перевозчику.​ Что нужно сделать, чтобы не нарушить таможенное законодательство при доставке груза в пункт пропуска? Есть ли у перевозчика обязательства перед таможенными органами по срокам доставки груза?

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта, перевозятся по таможенной территории Таможенного союза без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита (п. 5 ст. 215 Таможенного кодекса Таможенного союза, далее – ТК ТС). Поскольку перевозка груза осуществляется без помещения товара под эту процедуру, каких-либо обязательств перед таможенными органами по срокам дос...