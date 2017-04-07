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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Транспорт

Замена тягача из-за ДТП за границей: что делать

07.04.2017

По договору перевозки белорусскому транспортному предприятию поручено осуществить международную автомобильную перевозку экспортного груза (оформленного белорусским таможенным органом) в Польшу. 

Не доезжая до белорусского пункта пропуска, автомобиль попал в ДТП.

Для продолжения следования груза была произведена перецепка полуприцепа на седельный тягач, принадлежащий перевозчику.​ Что нужно сделать, чтобы не нарушить таможенное законодательство при доставке груза в пункт пропуска? Есть ли у перевозчика обязательства перед таможенными органами по срокам доставки груза?

Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта, перевозятся по таможенной территории Таможенного союза без помещения под таможенную процедуру таможенного транзита (п. 5 ст. 215 Таможенного кодекса Таможенного союза, далее – ТК ТС). Поскольку перевозка груза осуществляется без помещения товара под эту процедуру, каких-либо обязательств перед таможенными органами по срокам дос...

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