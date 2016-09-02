Заложенное имущество в реестре

С 1 сентября 2016 г. в Беларуси начал работу реестр движимого имущества, обремененного залогом. Создание данного ресурса предусмотрено Указом от 31.12.2015 № 539 «О реестре движимого имущества, обремененного залогом» (далее – Указ № 539), а порядок формирования, ведения и доступа – постановлением Совмина и Нацбанка от 26.08.2016 № 681/21.

Реестр движимого имущества, обремененного залогом, – это информационная система, в которой будет содержаться информация о передаче движимого имущества в залог. Доступ к ней обеспечивается посредством интернет-сайта по адресу https:// www.reestr-zalogov.by

Реестр может использоваться всеми заинтересованными для получения информации о том, что движимое имущество находится в залоге, а также для определения приоритета залогодержателя (когда преимущественное право на удовлетворение требований перед другими залогодержателями в случае последующего залога получит тот залогодержатель, который первым внес информацию в реестр).

В реестр вносится информация об обременении любого движимого имущества, которое в соответствии с законодательством может быть предметом залога.

Вместе с тем действие Указа № 539 не распространяется на отношения, регулируемые бюджетным, налоговым законодательством, а также законодательством:

– о таможенном регулировании;

– о ценных бумагах;

– об обременении залогом имущественных прав.

Информация о возникновении залога может вноситься самостоятельно посредством сайта залогодержателями (физическими и юридическими лицами) на безвозмездной основе.

Залогодержатели также смогут обратиться к оператору и владельцу реестра либо нотариусу с соответствующим запросом в письменной форме, представленным лично либо направленным почтовым отправлением. Внесение информации в реестр в данном случае будет осуществляться на возмездной основе, за исключением лиц, указанных в п.п. 1–14 ст. 3 Закона от 14.06.2007 № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан». Согласие залогодателя для этого не потребуется. По итогам внесения информации в реестр предмету залога будет присвоен регистрационный номер.

Предоставление заинтересованному лицу информации из реестра осуществляется оператором и владельцем реестра путем предоставления выписки на возмездной основе. Вместе с тем отдельные категории граждан освобождены от платы за предоставление информации из реестра в соответствии с п.п. 1–14 ст. 3 Закона № 239-З .

Действие Указа № 539 распространяется на отношения залога, возникшие до его вступления в силу и существующие на дату его вступления в силу. Залогодержатели по таким отношениям обязаны до 1 марта 2017 г. внести информацию в реестр. Исполнение залогодержателями такой обязанности в данном случае влечет определение приоритета залогодержателя по дате заключения договора о залоге либо возникновения иного обстоятельства, с которым законодательство либо договор связывает возникновение залога.

Оператором и владельцем реестра определено научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем», силами которого создан реестр. Оператор и владелец реестра осуществляют его программно-техническое сопровождение, оказывают услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре, ее внесению в реестр, изменению и исключению из реестра, выполняют иные функции, связанные с эксплуатацией реестра.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН