Заказом на подготовку специалистов и рабочих займется рабочая группа

Готовить специалистов и рабочих в Беларуси будут в соответствии с потребностями экономики, а не «как получится». Этой цели должна добиться рабочая группа, созданная распоряжением премьер-министра от 24.03.2017 № 105р.

Созданную рабочую группу по совершенствованию системы прогнозирования потребности в кадрах и формирования контрольных и общих цифр приема в учреждения высшего, среднего специального и профессионально-технического образования возглавит министр образования Игорь Карпенко и министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Рабочей группе предписано до 1 декабря 2017 г. выработать и внести в установленном порядке предложения по:

– совершенствованию механизма прогнозирования заказа на подготовку специалистов, рабочих (служащих) в соответствии с потребностями экономики;

– обязательному участию в заказе на подготовку специалистов и рабочих (служащих) всех организаций и предприятий независимо от форм собственности;

– установлению ответственности заказчиков кадров за заявленную потребность в специалистах и последующее трудоустройство выпускников.

Займется члены рабочей группы и планированием числа абитуриентов, которые будут приниматься на те или иные специальности, поскольку до той же даты им поручено внести предложения по:

– расширению целевой подготовки и сокращению приема на заочную форму получения образования за счет средств бюджета;

– оптимальному соотношению приема абитуриентов на дневную и заочную формы обучения в учреждения высшего и среднего специального образования;

– совершенствованию деятельности частных учреждений высшего и среднего специального образования с учетом потребностей экономики.

Таким образом, по итогам работы данного органа можно ожидать как внесения изменений в законодательство, так и усиления контроля за деятельностью учреждений высшего и среднего специального образования в части приема абитуриентов.

Рабочей группе дано право привлекать при необходимости в установленном порядке к участию в работе любых руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству.

Контроль и координацию работы по выполнению распоряжения № 105р возложены на заместителя премьер-министра Василия Жарко.