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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Задолженность перед работником по командировке

07.04.2017

Работник находился в командировке в Гомеле. В связи с производственной необходимостью командировка была продлена, но работнику пришлось воспользоваться собственными денежными средствами для оплаты расходов, в силу чего образовался перерасход по предоставленному им авансовому отчету.

В какой срок организация обязана погасить задолженность перед работником?

Поскольку конкретный срок возврата задолженности перед работником законодательно не установлен, в такой ситуации, по нашему мнению, можно исходить из следующего.

В соответствии с п. 42 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2011 № 107 (далее – Инструкция № 107), перечисление денежных средств на счет клиента – физического лица под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, осуществляется после представления полного отчета по ранее выдан...

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