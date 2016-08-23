Задолженность перед предпринимателем и «упрощенка»

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в области архитектуры, является плательщиком налога при упрощенной системе налогообложения (далее – УСН) с ежеквартальным представлением налоговых деклараций. В конце 2013 г. он оказал услугу по проектированию, по которой составлен акт сдачи-приемки оказанных услуг и накладная на передачу документации, подписанные обеими сторонами. Но первый частичный платеж заказчик осуществил только через месяц после подписания акта с нарушением сроков оплаты по договору. Затем были совершены еще 2 платежа, осуществлявшиеся в разные налоговые отчетные периоды в течение 2014 г. В 2016 г., так до конца не рассчитавшись, организация-должник была признана судом банкротом с назначением конкурсного производства.

1. В какой сумме и за какой период надо было заплатить налоги с полученных ИП доходов по факту оказания услуги, если оплата осуществлялась частями в разные налоговые периоды и в договоре указано, что «в случае несвоевременной оплаты выполненных Исполнителем работ или авансов Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы по договору, но не более чем 10% от неоплаченной суммы. При этом сроки выполнения работ увеличиваются на период оплаты». То есть надо ли было ИП платить налоги по мере поступления денег на его расчетный счет в разные отчетные налоговые периоды или на основании договора ожидать полного расчета, считая поступления денег ава...