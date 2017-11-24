За что в ответе экспедитор

Обязан ли экспедитор отвечать за утрату или повреждение груза, если в договоре не идет речи об обеспечении им сохранности груза? Если должен, то в каком размере определяется ущерб?

Экспедитор будет отвечать в том случае, если он непосредственно принял груз во владение от клиента и это было определено договором транспортной экспедиции. В этом случае экспедитор будет нести ответственность за его полную или частичную утрату либо повреждение с момента принятия к перевозке и до момента сдачи грузополучателю.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона от 13.06.2006 № 124-З «О транспортно-экспедиционной деятельности» (далее – Закон № 124-З) экспедитор несет ответственность перед клиентом за несохранность принятого в свое ведение груза (утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза), произошедшую после его принятия и до выдачи его грузополучателю или иному лицу, уполномоченному на получение груза, если не докажет, что утрата, недостача, повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. При этом экспедитор возмещает лишь часть реального ущерба в следующих размерах:

– за утрату или недостачу груза – в размере стоимости утраченного или недостающего груза;

– за повреждение (порчу) груза – в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его стоимости;

– за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки с объявлением ценности, – в размере объявленной ценности груза или части объявленной ценности пропорционально утраченной (недостающей) части груза, но не выше его реальной стоимости.

Таким образом, нормы ст. 27 Закона № 124-З распространяются лишь на те случаи, когда экспедитор непосредственно от клиента принял груз в свое ведение.

Принятие экспедитором в свое ведение груза удостоверяется соответствующей отметкой в товарных (товарно-транспортных) документах на груз, заполняемых в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, или выдачей расписки экспедитора.

Следует также понимать, что экспедитор – самостоятельное лицо, которое выступает в качестве посредника в отношениях по перевозке груза, но не оказывает услуг по его непосредственной перевозке. Основное обязательство экспедитора по договору транспортной экспедиции – организовать перевозку груза.

Перечень транспортно-экспедиционных услуг приведен в ст. 8 Закона № 124-З. В перечне услуг экспедитора непосредственно перевозка отсутствует. Это указывает на особый порядок правового регулирования отношений сторон по перевозке грузов. Одним из последствий подобного разграничения является и распределение бремени ответственности за груз между перевозчиком и экспедитором. Привлекая перевозчика, экспедитор не возлагает исполнение своего обязательства на иное лицо, а фактически выполняет свое обязательство по организации перевозки.

В виду этого ответственность экспедитора в соответствии с п. 2 ст. 756 ГК и ч. 1 ст. 26 Закона № 124-З определяется по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. Экспедитор должен доказать, что нарушение вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки. В таких случаях в соответствии с законодательством Республики Беларусь экспедитор не будет нести ответственность за утрату (повреждение) груза.

Автор публикации: Александр ВЕРЕЩАГИН, юрист