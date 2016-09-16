Взыскание задолженности на основании исполнительной надписи: что изменилось

Постановлением Совмина от 16.08.2016 № 638 (далее – постановление № 638), вступившим в силу с 20 августа 2016 г., дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись, дающую право взыскивать задолженность по хозяйственным договорам без обращения в суд.

Этот документ принят с учетом практики применения нотариусами Указа Президента от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» и перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утв. постановлением Совмина от 28.12.2006 № 1737 (далее – Перечень).

Задолженность физических лиц

Дополнения внесены в п. 2 Перечня, в соответствии с которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей по документам, устанавливающим задолженность физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, по налогам, сборам (пошлинам), арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, и пеням, по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ.

При этом уточнено, что для совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по налогам, сборам (пошлинам), арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, и пеням представляется документ о расчете суммы задолженности с указанием видов неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов, сборов (пошлин), арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, сроков уплаты, суммы пеней и информации об извещении лица о необходимости уплаты налогов, сборов (пошлин), арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности (если такое извещение предусмотрено законодательством), подписанный руководителем (заместителем руководителя) налогового органа (ранее подпись такого руководителя не требовалась).

Что касается исполнительной надписи о взыскании задолженности по обязательным страховым взносам и пеням в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ, то для ее совершения теперь нужно представлять документ о расчете суммы задолженности с указанием видов неуплаченных (не полностью уплаченных) обязательных страховых взносов и пеней, сроков уплаты, подписанный уполномоченным должностным лицом взыскателя и скрепленный печатью (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание) (до 20 августа 2016 г. последнее уточнение отсутствовало).

Для совершения исполнительной надписи на документах, устанавливающих отказ от уплаты страховых взносов (страховых премий) по договорам обязательного страхования, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам, задолженности по ним, штрафов, пеней (п. 5 Перечня), теперь следует представить документ о расчете суммы страховых взносов (страховых премий), задолженности по ним, штрафов, пеней, сроках уплаты с указанием о непогашении в установленные сроки, не просто заверенный взыскателем, как сейчас, а подписанный уполномоченным должностным лицом взыскателя и скрепленный печатью (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание).

Постановлением № 638 также внесены корректировки в части указания лиц, подписывающих документ о расчете суммы задолженности, и представления документов, подтверждающих полномочия этих лиц на его подписание, в п.п. 4, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 221, 222 и 27 Перечня.

Задолженность по договорам проката и аренды движимого имущества

Дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную над­пись, о взыскании задолженности по договорам проката, аренды движимого имущества при условии определения арендной платы в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, об оказании услуг связи, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором (п. 6 Перечня).

Для совершения исполнительной надписи в этом случае теперь будет необходимо представить не только договор проката, договор аренды либо договор об оказании услуг связи или их копии, заверенные взыскателем, и документ о расчете суммы задолженности по неуплаченным (не полностью уплаченным) платежам, неустойки (штрафа, пени), сроках уплаты с указанием о непогашении задолженности после извещения лица и даты его извещения, если такое извещение предусмотрено законодательством или договором (далее – документ о расчете суммы задолженности), но и документы, подтверждающие передачу имущества по договору аренды (акт о передаче имущества (вещи), акт о приемке имущества (вещи) по количеству и качеству и другие), и их копии, заверенные взыскателем.

При этом уточнено, что документ о расчете суммы задолженности должен быть подписан руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем (ИП) и скреплен печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Кроме того, п. 6 Перечня дополнен возможностью совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору субаренды движимого имущества при условии определения арендной платы в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором. В этом случае необходимо представить следующие документы:

– договор субаренды и его копию, заверенную взыскателем;

– копию договора аренды, заверенную взыскателем;

– копию документа, содержащего согласие арендодателя на сдачу арендованного имущества в субаренду, заверенную взыскателем (за исключением случаев, когда такое согласие предусмотрено в договоре аренды либо имеется отметка арендодателя на договоре субаренды);

– документы, подтверждающие передачу имущества по договору субаренды (акт о передаче имущества (вещи), акт о приемке имущества (вещи) по количеству и качеству и другие), и их копии, заверенные взы­скателем;

– документ о расчете суммы задолженности, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), ИП, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взы­скателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Задолженность по кредитам

В перечень документов, устанавливающих задолженность по требованиям, основанным на кредитном договоре, ином договоре, содержащем существенные условия кредитного договора, неустойку (штраф, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором (п. 7 Перечня), также внесены уточнения. С 20 августа 2016 г. для совершения исполнительной надписи в этом случае должны представляться:

– кредитный договор (иной договор, содержащий существенные условия кредитного договора), на основании которого возникли обязательства должника, и его копия;

– обязательство поручителя и его копия – при наличии такого обязательства (ранее это уточнение отсутствовало);

– документ о расчете суммы задолженности, неустойки (штрафа, пени), если ее уплата предусмотрена законодательством или договором, сроках погашения задолженности, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание) и скрепленный печатью взыскателя, если она имеется (было – заверенный взыскателем). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Для совершения исполнительной надписи на документе, устанавливающем задолженность по нотариально удостоверенным сделкам, на основании которых возникает обязательство по уплате денежных средств, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором (п. 10 Перечня), теперь можно представить не только экземпляр нотариально удостоверенного документа, выражающего содержание сделки, на основании которой возникает такое обязательство, либо его дубликат, но и архивную копию этого документа (за исключением договоров займа денег).

В п. 12 Перечня уточнено, что для совершения исполнительной надписи на документах, устанавливающих задолженность физических лиц, которые приобрели находящиеся в государственной собственности жилые дома, квартиры, а также не завершенные строительством жилые дома (квартиры) (доли в праве собственности на жилые дома, квартиры, не завершенные строительством жилые дома (квартиры) по договорам купли-продажи в рассрочку, по платежам в погашение невыплаченной суммы, необходимо представить:

– обязательство должника (договор купли-продажи, договор приватизации, иные договоры) и его копия, заверенная взыскателем (ранее последнее уточнение отсутствовало);

– документ о расчете суммы задолженности по договору, сроках уплаты, подписанный уполномоченным должностным лицом взыскателя и скрепленный печатью (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание) (требования о наличии указанной подписи и печати до 20 августа 2016 г. также не было).

Задолженность по арендной плате

за нежилые помещения

Существенные изменения внесены в п. 14 Перечня, в котором были указаны документы, устанавливающие задолженность по арендной плате за нежилые помещения в зданиях, находящихся в государственной собственности и собственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Для совершения исполнительной надписи о взыскании указанной задолженности теперь нужно будет представлять:

– договор аренды нежилого помещения и его копию, заверенную взыскателем;

– документы, подтверждающие передачу имущества по договору аренды нежилого помещения (передаточный акт или иной документ о передаче, подписанный сторонами договора аренды нежилого помещения), и их копии, заверенные взыскателем;

– документ о расчете суммы задолженности по неуплаченной (не полностью уплаченной) арендной плате, сроках уплаты, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Кроме того, п. 14 Перечня дополнен ч. 3, в соответствии с которой для совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по арендной плате по договору субаренды нежилого помещения в зданиях, находящихся в государственной собственности и собственности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), следует представлять:

– договор субаренды нежилого помещения и его копию, заверенную взыскателем;

– копию договора аренды нежилого помещения, заверенную взыскателем;

– копию документа, содержащего согласие арендодателя на сдачу арендованного имущества в субаренду, заверенную взыскателем (за исключением случаев, когда такое согласие предусмотрено в договоре аренды либо имеется отметка арендодателя на договоре субаренды);

– документы, подтверждающие передачу имущества по договору субаренды нежилого помещения (передаточный акт или иной документ о передаче, подписанный сторонами договора субаренды нежилого помещения), и их копии, заверенные взыскателем;

– документ о расчете суммы задолженности по неуплаченной (не полностью уплаченной) арендной плате, сроках уплаты, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Задолженность по возмещению затрат на потребленную электрическую энергию, воду тепловую энергию и газ

Постановлением № 638 также внесены корректировки в п. 24 Перечня, которые позволят совершать исполнительные надписи о взыскании задолженности по возмещению (компенсации) затрат на потребленную электрическую энергию, воду (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию)) (в действовавшей ранее редакции Перечня затраты на потребленную воду не расшифровывались), тепловую энергию, газ и неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором, например, по договорам аренды нежилых помещений, зданий.

Для совершения исполнительной надписи в этом случае теперь необходимо представить:

– обязательство должника (договоры, на основании которых поставляются для потребления электрическая энергия, тепловая энергия, газ, оказываются услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации), либо договор, которым предусмотрена обязанность по возмещению (компенсации) затрат на потребленную электрическую энергию, воду (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализацию), тепловую энергию, газ) (ранее такие договоры в данной норме не упоминались), и его копия, заверенная взыскателем;

– документ о расчете суммы задолженности по неуплаченным (не полностью уплаченным) платежам, неустойки (штрафа, пени), сроках уплаты с указанием о непогашении задолженности после извещения должника о необходимости погашения задолженности и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи, а также даты его извещения, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии) (наличие указанной подписи и печати до 20 августа 2016 г. предусмотрено не было). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Задолженность по договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения и субподряда

Внесены изменения и в п. 25 Перечня, которые позволят совершать исполнительные надписи о взыскании задолженности по договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором, признанных должником в письменной форме. Для совершения исполнительной надписи в таких случаях следует представить:

– договор (купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения) и его копию, заверенную взыскателем;

– документы, подтверждающие передачу имущества, выполнение работ (оказание услуг) (было – возникновение обязанности должника по уплате задолженности) по договорам (товаросопроводительные документы (товарно-транспортная накладная, товарная накладная, грузовая накладная, коносамент или иной документ), документ о передаче имущества (вещи, товара), подписанный обеими сторонами (акт приема-передачи, акт о передаче имущества (вещи, товара), акт о приемке имущества (вещи, товара) по количеству и качеству и другие), документ, удостоверяющий приемку выполненных работ (оказанных услуг), подписанный обеими сторонами (акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) и другие), заказ-наряд, счет-фактура и другие), а также их копии, заверенные взыскателем, которые ранее представлять не требовалось (при этом подлинные документы будут возвращаться лицам, их представившим, с оставлением в делах нотариуса их копий);

– документ, подтверждающий письменное признание должником взыскиваемой суммы денежных средств (было – суммы задолженности, неустойки (штрафа, пеней)) (акт сверки расчетов, подписанный взыскателем и должником и скрепленный печатями (при их наличии), ответ на претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных средств, акцептованное платежное требование, иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства и подписанный уполномоченным лицом должника), и его копия, заверенная взыскателем;

– документ о расчете суммы подлежащих уплате денежных средств, в котором должны быть указаны сведения о сроках уплаты денежных средств, о дате возникновения обязанности по их уплате, а также отметка взыскателя о непогашении задолженности после направления должнику письменного предупреждения о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи с указанием даты его извещения, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Кроме того, п. 25 Перечня дополнен ч. 3, согласно которой для совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору субподряда, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором, необходимо представить:

– договор субподряда и его копию, заверенную взыскателем;

– копию договора подряда, заверенную взыскателем;

– документы, подтверждающие выполнение работ по договору (документ, удостоверяющий приемку выполненных работ, подписанный заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком (акт приемки выполненных работ), и их копии, заверенные взыскателем;

– документ, подтверждающий письменное признание должником взыскиваемой суммы денежных средств (акт сверки расчетов, подписанный взыскателем и должником и скрепленный печатями (при их наличии), ответ на претензию, в котором должник признает обязательство по уплате денежных средств, акцептованное платежное требование, иной документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства и подписанный уполномоченным лицом должника), и его копия, заверенная взыскателем;

– документ о расчете суммы подлежащих уплате денежных средств, в котором должны быть указаны сведения о сроках уплаты денежных средств, о дате возникновения обязанности по их уплате, а также отметка взыскателя о непогашении задолженности после направления должнику письменного предупреждения о необходимости уплаты денежных средств и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи с указанием даты его извещения, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Учет договоров уступки требования

и перевода долга

В связи с поступавшими обращениями о возможности взыскания задолженности в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов по договорам об оказании услуг связи, по требованиям, основанным на кредитном договоре и иным договорам с учетом заключенных договоров уступки требования, а также в случае перевода должником (с согласия кредитора) своего долга Перечень дополнен п. 28, устанавливающим список документов, дополнительно представляемых взыскателем для совершения исполнительной надписи в соответствии с п.п. 6, 7, 10, 14 и 25 Перечня. В их число входят:

– договор уступки требования и его копия, заверенная взыскателем;

– документ, содержащий информацию о письменном уведомлении должника о состоявшемся переходе прав кредитора по обязательству к другому лицу (новому кредитору) и дате его уведомления, заверенный взыскателем;

– согласие должника на переход к другому лицу прав кредитора в случае, если такое согласие предусмотрено законодательством или договором, и его копия, заверенная взыскателем.

В случае перевода должником своего долга по сделке на другое лицо (за исключением случаев, когда перевод долга запрещен законодательством), для совершения исполнительной надписи в соответствии с п.п. 6, 7, 10, 14 и 25 Перечня дополнительно представляются:

– копия договора о переводе долга, заверенная взыскателем;

– копия документа, содержащего согласие кредитора на перевод должником своего долга по сделке на другое лицо, заверенная взыскателем (за исключением случаев, когда такое согласие предусмотрено в договоре о переводе долга).

Автор публикации: Александр ГАНАГО