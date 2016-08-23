Взносы на ППС за иностранных граждан

В соответствии с подп. 1.3 п. 1 Указа Президента от 31.12.2015 № 534 «О вопросах социального обеспечения» с 1.01.2016 г. обязательному государственному социальному страхованию подлежат иностранные граждане и лица без гражданства , работающие в Беларуси по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, а также на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм или являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Алгоритм действий работодателя

Прежде всего, работодатель должен провести оценку условий труда на рабочих местах.

Оценка условий труда проводится:

– для работников, занятых полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (по Списку № 1), на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по Списку № 2) и для работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах, – по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;

– для остальных категорий работников – с применением критериев оценки условий труда, установленных Положением о критериях оценки условий труда для отдельных категорий работников и (или...