Выстрел, которого не было

В конце уходящего года главные бухгалтеры ряда предприятий столкнулись с необходимостью решать задачу, условия которой были сформулированы еще 3,5 года назад. Речь идет о требованиях ст. 8 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон) к квалификации главбухов общественно значимых организаций. О том, что нормы Закона создадут определенные трудности, автор предупреждал сразу после принятия Закона в статье «Ружье, которое не выстрелит» («ЭГ» № 65 от 6.09.2013). Что же мы имеем сегодня?

Напомним, согласно ст. 8 Закона на долж­ность главного бух­галтера организации (за ис­ключением общест­венно значимой организации, Нац­банка) назначается лицо, имеющее высшее или среднее специальное образование, предоставляющее в соответствии с законодательством РБ право работать по специальности бухгалтера, и стаж работы по специальности бухгалтера не менее 3 лет. Ранее было достаточно иметь высшее специальное образование, а в исключительных случаях – специальное образование и стаж работы по специальности бухгалтера не менее 5 лет.

В связи с отсутствием прямого нормативного регулирования выяснилось, что фразу об образовании, предоставляющем право работать по специальности, можно истол...