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События
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Выставка «БелТЕКСлегпром. Весна 2017»: модные показы, новые коллекции, деловая программа

18.01.2017
Выставка «БелТЕКСлегпром. Весна 2017»: модные показы, новые коллекции, деловая программа

Крупнейшая отраслевая выставка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности «БелТЕКСлегпром. Весна 2017» пройдет 29-31 марта в выставочном павильоне НВЦ «БЕЛЭКСПО».

В юбилейном 40-ом сезоне выставка пройдет в обновленном формате и станет крупнейшей площадкой для делового общения производителей и поставщиков, а также для покупателей из различных стран.

Главная цель «БелТЕКСлегпром. Весна 2017» — продемонстрировать возможности белорусских производителей, стимулируя сбыт продукции внутри страны и на экспорт, а также создать комфортные условия для презентации продукции, заключения договоров и приобретения полезных контактов.

Выставка «БелТЕКСлегпром» — это:

  • более 18 направлений, в т.ч. одежда, ткани, текстиль, оборудование и сырье;
  • более 100 компаний-участников из Беларуси, Польши, Украины, России, Турции, Узбекистана;
  • около 10 000 оптовых покупателей, специалистов отрасли и посетителей
  • Информационная поддержка белорусских и зарубежных СМИ.

В рамках программы «БелТЕКСлегпром. Весна - 2017» пройдут обучающие семинары и тренинги с ведущими мировыми и отечественными экспертами в области маркетинга, брендинга, моды, ритейла. 

На выставке пройдет серия модных показов. В день открытия ведущие белорусские дизайнеры и предприятия продемонстрируют свои новые коллекции для посетителей и профессионалов отрасли.

С подробной информацией о выставке можно ознакомиться на официальном сайте выставки beltexlegprom.by.

Автор публикации: Оксана Кузнецова

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