Высокорентабельные госпредприятия поделятся прибылью

16 предприятий внесут почти 10 млн. BYN в государственный целевой бюджетный фонд национального развития в соответствии с постановлением Совмина от 4.11.2017 № 828.

Этим предприятиям, придется перечислить в фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за I полугодие т.г. сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с Указом от 28.12.2005 № 637. Оплата должна быть произведена ежемесячно равными долями в ноябре–декабре 2017 г. не позднее 25-го числа каждого месяца.

В списке, определенном постановлением № 828. значится 16 организаций, принадлежащих государству или с долей государства в уставном фонде, которые должны внести в фонд 9966 тыс. BYN. Из них главными донорами фонда национального развития будут ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которому предстоит перечислить 6,1 млн. BYN, РУП «Белаэронавигация» (1365 тыс. BYN), РУПП «Гранит» (650 тыс.), ОАО «Мозырьсоль» (400 тыс.), ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» (225 тыс.) и ОАО «Минский завод игристых вин» (220 тыс. BYN).

Напомним, по результатам работы за I квартал т.г. перечислять часть прибыли (дохода) в фонд национального развития пришлось всего 8 высокорентабельным организациям на общую сумму 6324 тыс. BYN, а за I полугодие 2016 г. – 42 организациям на 2483,9 тыс. BYN.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ