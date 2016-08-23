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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Выше всего интересы

23.08.2016

Вправе ли суд отказать в признании сделки недействительной при наличии условий, предусмотренных ст. 175 ГК, если сама сделка заключена на выгодных условиях для лица, в интересах которого установлены ограничения на совершение сделки?

Нет, не вправе.

В соответствии со ст. 175 ГК, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица – его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законодательстве либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения.

Пунктом 17 постановления Пленума ВХС от 28.10.2005 № 26 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства, регулирующего недействительность...

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