Выше всего интересы

Вправе ли суд отказать в признании сделки недействительной при наличии условий, предусмотренных ст. 175 ГК, если сама сделка заключена на выгодных условиях для лица, в интересах которого установлены ограничения на совершение сделки?

Нет, не вправе.

В соответствии со ст. 175 ГК, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица – его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законодательстве либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения.

Пунктом 17 постановления Пленума ВХС от 28.10.2005 № 26 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законодательства, регулирующего недействительность...