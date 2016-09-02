Выручку – на счет

Инспекция МНС по г. Минску напоминает о необходимости зачисления на расчетные счета выручки плательщиками, имеющими задолженность перед бюджетом.

В соответствии с нормами ст. 22 НК организации, имеющие задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, обязаны обеспечить зачисление выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также от внереализационных доходов на свои счета в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации Республики Беларусь.

При этом порядок зачисления выручки применяется организациями начиная со дня образования задолженности до полного ее погашения.

В случае необеспечения должностным лицом юридического лица, имеющего задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджет, зачисления выручки на свои счета в банках и (или) небанковских кредитно-финансовы...