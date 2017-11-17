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№86 (2093) от 17.11.2017

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№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Выручка по платежному терминалу

17.11.2017

Организация розничной торговли принимает денежные средства через кассу наличными денежными средствами и по терминалу – платежными карточками. Банк зачисляет на расчетный счет денежные средства по терминалу на следующий рабочий день после совершения операции. 

Каким числом следует считать выручку: на дату проведения платежа или на день зачисления денежных средств на расчетный счет? Какую сумму следует засчитывать в выручку: сумму зачисления на счет за минусом комиссии банку (банк зачисляет сумму на счет за минусом комиссии) или полную сумму, прошедшую по терминалу?

Выручка учитывается на момент (день) проведения платежа по терминалу и одновременного отражения («пробития») по КСА. Соответственно сумма, отраженная по КСА и терминалу и находящаяся «в пути» на расчетный счет, является выручкой.

В соответствии с п. 2 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина, Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 (дале...

Автор публикации: Елена ПАНОВА, аудитор

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