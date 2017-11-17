Выручка по платежному терминалу

Организация розничной торговли принимает денежные средства через кассу наличными денежными средствами и по терминалу – платежными карточками. Банк зачисляет на расчетный счет денежные средства по терминалу на следующий рабочий день после совершения операции.

Каким числом следует считать выручку: на дату проведения платежа или на день зачисления денежных средств на расчетный счет? Какую сумму следует засчитывать в выручку: сумму зачисления на счет за минусом комиссии банку (банк зачисляет сумму на счет за минусом комиссии) или полную сумму, прошедшую по терминалу?