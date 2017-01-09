Выполнять антикоррупционное законодательство потребовала Генпрокуратура Беларуси

Результаты проверки, проведенной в КУП «УКС Мингорисполкома», свидетельствуют об отсутствии со стороны руководства предприятия надлежащей координации деятельности по противодействию коррупции, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Установлено, что деятельность созданной на предприятии комиссии по противодействию коррупции не соответствует требованиям Типового положения о комиссии, поскольку предусматривает иной порядок формирования ее состава. В 2016 году проведены всего 4 заседания, работа комиссии носила формальный характер, отсутствовало взаимодействие с государственными и иными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией.

Так, в отношении должностных лиц некоторых дочерних предприятий КУП «УКС Мингорисполкома» возбуждались уголовные дела о коррупционных преступлениях (КУП «УКС Фрунзенского района г.Минска», КУП «УКС Первомайского района г.Минска»), проводились многочисленные проверки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Однако причины и условия, повлекшие уголовное преследование работников, на заседании комиссии не рассматривались, меры по недопущению их впредь не разрабатывались.

В ходе прокурорской проверки установлены факты бесхозяйственности, отсутствия должного контроля за хранением и рациональным использованием материальных ресурсов, денежных средств, в том числе при выдаче займов работникам.

К примеру, потребительские займы выделялись без представления документов об их целевом назначении либо по документам, не имеющим отношения к выданным займам. Был предоставлен заем на строительство жилья работнице предприятия, которая не являлась лицом, признанным в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Допускались также нарушения при исполнении договоров долевого строительства жилья, выразившиеся в несоблюдении сроков внесения платежей (первоначального взноса, ежемесячных платежей, окончательного расчета), неприменении к отдельным лицам штрафных санкций.

По результатам проверки директору КУП «УКС Мингорисполкома» внесено представление, в котором Генпрокуратура потребовала принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией и недопущению их в дальнейшем. В частности, упорядочить процедуру выдачи займов, контроля за их целевым использованием, определив ответственных за это лиц.

Необходимо организовать надлежащую работу по профилактике правонарушений, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, привести локальные нормативные акты предприятия в соответствие с действующим законодательством.

Документ также содержит требование о необходимости взыскания неосновательно полученных денежных средств по займам, процентов за их пользование и пени за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам долевого строительства жилья.