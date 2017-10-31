Выплаты работнику по решению суда и подоходный налог

Работник организации уволился из этой организации 1.09.2016 г. Согласно решению суда организация выплатила ему зарплату и среднюю зарплату за время вынужденного прогула. При этом выплата сумм была осуществлена частями через судебных исполнителей. В апреле 2017 г. была выплачена последняя часть. 30.09.2017 г. этому физическому лицу пришло уведомление налогового органа о необходимости уплаты подоходного налога с выплаченных организацией сумм.

Правомерны ли действия налогового органа по предъявлению требования об уплате подоходного налога бывшим работником с сумм, выплаченных организацией по решению суда? Почему организация как налоговый агент не исполнила свои обязанности по удержанию и уплате подоходного налога с указанных сумм?

Объектом обложения подоходным налогом признаются доходы, полученные плательщиками от источников в РБ (подп. 1.1 п. 1 ст. 153 НК). При этом к таковым доходам, в частности, относятся вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая денежные вознаграждения и надбавки за особые условия работы (службы), выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия (бездействие), получаемы...

Автор публикации: Александр ГОРБАЧ, юрист