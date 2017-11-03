Выплата дивидендов в натуральной форме

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с НДС с ведением бухгалтерского учета. Имеется организация-должник без перспектив погашения задолженности. Участники готовы взять у этого должника строительные материалы для собственных нужд в счет дивидендов.

Может ли участник общества с ограниченной ответственностью (ООО) получить дивиденды в виде строительных материалов?

Какие в этом случае нужно уплатить налоги и составить проводки?

Для начала организация должна получить такие материалы и отразить их поступление у себя в бухгалтерском учете.

Исходя из информации, указанной в вопросе, данная хозяйственная операция будет проведена путем получения отступного от организации-должника, т.е. замены получения денежных средств на иной вид исполнения своих обязательств по оплате.

В соответствии со ст. 380 Гражданского кодекса (далее – ГК) по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отсту...

Автор публикации: Виктор СТАТКЕВИЧ, аудитор