Мнение специалиста
Выход не в цикле, а в структуре
Рецессия в Беларуси носит структурный характер. Поэтому не стоит надеяться на «автоматический» выход из нее за счет смены фазы бизнес-цикла, считает научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий КРУК.
– Дмитрий, как определить нынешнее состояние белорусской экономики – от замедления темпов роста в 2013–2014 гг. к спаду в 2015–2016 гг.? Это рецессия?
– Это рецессия со всеми типичными формальными и неформальными признаками. Мы наблюдаем отрицательную динамику ВВП, в т.ч. снижение объемов производства и потребления, снижение деловой активности. В более долгосрочном контексте можно говорить о замедлении темпов экономического развития. Для Беларуси на сегодня ключевой вопрос: как долго это продлится? Вообще пребывание национальной экономики в рецессии не является чем-то необычным. Такие периоды случаются во всех странах. Экономическая теория, как правило, объясняет эту регулярность устойчивой природой циклических колебаний, обусловленной закономерностями в формировании спроса экономических агентов. Связь между циклическими колебаниями и рецессией такова, что в мировой практике они зачастую рассматриваются в «одном пакете». Спад выпуска по умолчанию объясняют циклическим спадом спроса. Однако для нынешней белорусской ситуации подобная интерпретация некорректна.
– Что лежит в основе нашего спада в 2014–2016 гг.: циклические или структурные факторы?
– В Беларуси экономический спад является следствием не только циклических колебаний, но и структурного сжатия. Причем структурная составляющая рецессии в 2016 г. стала доминировать. Изменения темпа трендового роста отражают изменения со стороны предложения (в факторах производства, производительности) и классифицируются как структурные, т.е. носят устойчивый характер. Структурный характер рецессии означает, что «автоматического» выхода из нее за счет смены фазы бизнес-цикла не произойдет.
Отрицательный трендовый рост не столь распространен в мировой практике. Но он может иметь место, например, на фоне снижения производительности. По сравнению с циклической рецессией рецессия такого рода порождает больше вызовов и неопределенности. В этом случае отсутствуют «автоматические стабилизаторы», которые бы ограничивали продолжительность, как это происходит при циклической рецессии.
– Как долго может продлиться рецессия в нашей стране? Какие меры и стимулы необходимы для ее преодоления?
– Рецессия может длиться до тех пор, пока экономика не адаптируется к новому естественному уровню выпуска. Возможности противодействия такому шоку у экономических властей ограничены. Правительство не всегда в состоянии влиять на структурные слабости экономики. Это самый неблагоприятный случай – обусловленный одновременно отрицательным трендовым ростом и циклическим спадом. Здесь возникают дополнительные противоречия при выборе приоритетов экономической политики. Меры, направленные на преодоление структурного спада, как правило, ухудшают состояние бизнес-цикла, тогда как предоставление фискальных или монетарных стимулов может приводить к негативным последствиям для среды долгосрочного роста. Пока отрицательный трендовый рост сохраняется, маловероятны выход из рецессии и обеспечение устойчивого роста выпуска. Это практически недостижимая задача. Замечу, что повышение темпа долгосрочного роста важнее, чем сглаживание циклических колебаний. Поэтому при возникновении противоречий между мерами экономической политики, ориентированными на решение задач долгосрочного и краткосрочного периодов, безусловный приоритет должен отдаваться первым.
– В какой мере на ситуацию в отечественной экономике влияют внешние факторы?
– Негативными экзогенными шоками 2014–2015 гг. для Беларуси стали: ухудшение условий торговли, падение спроса на российском рынке, снижение энергетических субсидий. В нашей истории эти шоки отнюдь не выглядят чрезмерно масштабными и беспрецедентными, кардинально влияющими на траекторию роста. Такое уже случалось после периода существенного улучшения и условий торговли, и физического объемов поставок в Россию в предыдущие годы. Поэтому в некотором смысле их можно классифицировать даже не столько как негативные шоки, сколько как возврат к долгосрочному равновесному уровню после исчерпания воздействия благоприятных процессов. Например, физический объем экспорта в Россию по-прежнему существенно выше, чем даже в 2008 г., и близок к уровню 2011–2012 гг. В целом за период 2011–2015 гг. экзогенные внешние шоки не являются ключевым драйвером снижения производительности, а следовательно, и ключевой причиной затухания роста, и последующего спада. Более того, возьмусь утверждать, что спад был бы неизбежен даже без указанных внешних шоков.
– Насколько оправдано объяснение всех проблем тем, что мы «заложники ситуации у наших основных экономических партнеров»?
– На мой взгляд, неоправданно говорить, что проблемы России стали дополнительным толчком к новому экономическому спаду. Да, снижение выпуска в России усугубило и без того неизбежный спад у нас. Но интерпретировать такую взаимосвязь в виде «мы заложники ситуации в России» уместно лишь в том смысле, что долгие годы мы замыкались на одном российском рынке и не создавали предпосылок для диверсификации торговли, энергетических поставок и т.п.
– Какую роль в белорусской экономике на самом деле играют энергетические субсидии России? Можно ли рассчитывать на благополучный выход из рецессии в случае их сокращения?
– Безусловно, эти субсидии влияют на макроэкономическую динамику. Их снижение в последние годы внесло некоторый вклад в потери выпуска. Но в рамках долгосрочного периода исчерпание роста и последующий структурный спад (вследствие снижения производительности) практически никак не связаны с энергетическими субсидиями. Более того, возьмусь утверждать, что для перспектив роста производительности такие энергетические субсидии даже вредны. Они замыкают экономику на отраслях и производствах с высокой степенью энергоемкости, капиталоемкости и с продуктовой корзиной, не в полной мере соответствующей запросам рынка.
– Какие факторы влияют на уровень производительности в Беларуси? Можно ли рассчитывать на их быстрое улучшение в 2017–2020 гг.?
– Средний уровень общефакторной производительности (ОФП) в 2014–2015 гг. примерно на 7,5% ниже, чем в 2009–2010 гг. Причем состояние внешней среды в указанные годы было практически идентичным. Это означает, что такое снижение ОФП стало следствием эндогенных эффектов, которые вместе я именую как «репрессия эффективных производств». В их состав я включаю целый перечень специфических факторов. Во-первых, это несоответствие продуктовой структуры выпуска структуре спроса, вплоть до производств с «убавленной стоимостью». В ряде случаев доступ к дешевому капиталу может обусловливаться производством особых видов товаров, которые экономические власти по каким-то причинам хотят поддержать. В результате рациональным выбором фирмы может быть производство такого товара вопреки рыночной конъюнктуре. В наихудшем случае это может приводить даже к производству товаров с отрицательной добавленной стоимостью. Во-вторых, потери производительности происходят за счет неэффективности распределения ресурсов. Директивная концентрация ресурсов в производствах (отраслях, фирмах) с низкой ОФП повышает их удельный вес в производстве национального продукта и, соответственно, препятствует (ограничивает) рост удельного веса более эффективных производств. В-третьих, потери производительности имеют место за счет избыточного масштаба отдельных производств и их технической неэффективности. Дешевый капитал как источник дохода сам по себе может предопределять выбор в пользу неоптимальных технологических решений среди существующих опций и игнорирование соображений оптимального масштаба.
– В вашем исследовании говорится о «конфликте» между накоплением капитала и производительностью. В чем он заключается и чем грозит?
– Теоретические модели роста предполагают, что снижение производительности должно оказывать сдерживающее воздействие на динамику капитала и последний как минимум не должен расти. Однако в Беларуси произошло иное. Наиболее логичное объяснение роста капитала на фоне сокращающейся ОФП – его искусственное накопление через директивные инструменты и распределение между секторами (предприятиями), не связанное с их фактической производительностью. Это происходит вследствие распространенной в Беларуси практики финансирования инвестиций через директивное кредитование, директивную разработку планов по модернизации отдельных предприятий и целых отраслей, а также через специфические инструменты финансирования жилищного строительства. Если динамика капитала в значительной мере предопределяется экзогенно, т.е. его накопление не обусловлено соображениями эффективности, то такое накопление само по себе негативно воздействует на динамику ОФП. На уровне отдельного предприятия каналами потерь в производительности вследствие директивного накопления капитала могут быть: выбор в пользу производства капиталоемких товаров или технологий, игнорирование экономии на масштабе и выбор неоптимального масштаба производства.
Упомянутый «конфликт» стал заметен примерно с 2007 г.: после 5 лет инвестиционного рывка и достижения чрезмерно высокого уровня доли валового накопления основного капитала в доходе – в диапазоне свыше 30%. В 2008–2014 гг. на фоне длительной инвестиционной экспансии этот «конфликт» нарастал: все большая часть положительного вклада в прирост потенциального выпуска нивелировалась отрицательным вкладом ОФП. Критическая черта в рамках этого «конфликта» была пройдена примерно на рубеже 2013–2014 гг.
В результате имевшее место в нашей экономике накопление основных фондов генерировало два разнонаправленных эффекта для роста выпуска: первый – прямой положительный, а второй – косвенный отрицательный (потери в ОФП). По мере накопления капитала первый эффект ослаблялся, а второй усиливался. Потери в ОФП «нагнали» выигрыш от накопления нового капитала, а потому темп роста потенциального выпуска сначала приблизился к нулю, а затем перешел в «минус». Такой механизм объясняет феномен начала структурного спада и логичным образом «вписывает» его в долгосрочную тенденцию затухания роста.
– Как влияет «шок производительности» на поведение предприятий и домашних хозяйств?
– Дополнительную силу структурный спад может приобретать в случае, если централизованные вливания капитала в предприятие или целую отрасль в прошлом позволяют сохранить их в будущем. Например, стремление повысить эффективность старых инъекций тянет за собой новые вливания: на дофинансирование, «спасение» предыдущих инвестиций и исправление ошибок, допущенных в ходе реализации предыдущих проектов. В результате в придачу к уже понесенным из-за технической неэффективности потерям в ОФП добавляется новая порция потерь в распределении.
Еще одним следствием снижения производительности может стать снижение запаса капитала. При угрозе стагнации или спада фирмы не видят потребности в расширении масштабов производства, а потому воздерживаются от инвестиций. В свою очередь, домашние хозяйства, пытаясь максимизировать уровень потребления в меняющейся среде, реагируют на шок ОФП снижением нормы сбережений. Вместе эти изменения в поведении экономических агентов могут «запустить» еще один механизм снижения запаса капитала, выпуска, доходов. При этом речь идет уже не о потерях в будущем росте, а о снижении текущего уровня благосостояния.
Таким образом, последствия шока ОФП могут сформировать «вторую волну» структурного спада, причем еще более глубокого и продолжительного. Нужно понимать, что снижение капитала автоматически не гарантирует устранение конфликта между его накоплением и ОФП. Если продолжают использоваться централизованные инструменты распределения капитала, обеспечивая его прирост в менее эффективные предприятия, то в целом по экономике снижение запаса происходит за счет «здоровых» фирм.
– В конце года была утверждена Программа социально-экономического развития на 2016–2020 годы. Как, по-вашему, учтены ли в ней особенности рецессии, происходящей в нашей стране?
– Большей частью нет. В целом Программа разработана по принципу, главенствующему уже 20 лет: правительство отбирает и назначает «чемпионов». То есть власти заявляют: в прошлые годы мы ошиблись, а сейчас сделаем все правильно. В этой Программе по-прежнему акцент делается на государственные инвестиции, направления инноваций, предопределяемых «сверху». Правительство по-прежнему считает, что оно лучше общества знает, как обеспечивать развитие страны, и по-прежнему собирается играть «руководящую и направляющую роль». Поэтому я не думаю, что это программа выхода из рецессии.
– Способны ли меры, предусмотренные Программой, обеспечить выход из рецессии уже в текущем году и дальнейший рост?
– При наилучшем сценарии относительно внешних условий можно допустить возврат темпа роста выпуска в положительную область. Но он будет близок к нулю и крайней неустойчив. Быстрого возврата на траекторию устойчивого роста однозначно не произойдет. Но более реалистичный сценарий – продолжение спада, а возможно, и его углубление. Описанные выше механизмы второй волны структурного спада начали активизироваться в 2016 г., но оставались в «зачаточном» состоянии. Поэтому, полагаю, адаптация национальной экономики к шоку производительности не завершилась. А потому нейтрализация предпосылок структурного спада видится мне сегодня наиболее важной задачей.
Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА
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