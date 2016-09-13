Вычет по страховым взносам по месту службы и подоходный налог

Военнослужащий приобрел страховой полис в РДСП «Стравита» и хочет получить возврат подоходного налога с уплаченных страховых взносов. Можно ли получить социальный налоговый вычет в этой ситуации, и если да, то какие документы надо представить в финансовый отдел по месту службы? Надо ли составлять рапорт для получения такого вычета?

Налоговый вычет получить можно, рапорт представлять не надо.

В соответствии с п. 3 ст. 156 НК при определении размера налоговой базы плательщики имеют право применить социальный налоговый вычет в сумме, не превышающей 1813 BYN в течение налогового периода и уплаченной страховым организациям РБ в качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее 3 лет, а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов (подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК).

Согласно п. 2 ст. 165 НК указанный социальный налоговый вычет предоставляется плательщикам:

– нанимателями по месту основной работы (службы, учебы);

– на...