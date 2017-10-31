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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Вычет из подоходного налога одинокому родителю и предоставление документов

31.10.2017

В ходе налоговой проверки организации в качестве нарушения установлено, что ею в 2017 г. работнице (данная организация является для нее местом основной работы) предоставлялся стандартный налоговый вычет, установленный подп. 1.2 п. 1 ст. 164 НК, в размере 52 BYN как одинокому родителю на основании копии свидетельства о рождении ребенка, а также копии справки, выданной органом, регистрирующим акты гражданского состояния, содержащая сведения из записи акта о рождении этого ребенка о том, что сведения о его отце записаны по указанию матери.

Правомерны ли действия налогового органа?

При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 156 НК плательщик имеет право применить стандартный налоговый вычет в размере 27 BYN в месяц на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца, а вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю данный стандартный налоговый вычет предоставляется в размере 52 BYN в месяц на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (п. 4 ст. 164 НК). При этом одинокими родителями, в частности, признается мать, не состоящая в браке, имеющая ребенка, сведения об отце которого записаны в записи акта о рождении ребенка по указанию матери или по указанию другого лица,...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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