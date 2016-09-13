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№70 (1977) от 13.09.2016

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№70 (1977) от 13.09.2016

12 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Второе пособие по беременности и родам

13.09.2016

С декабря 2013 г. работница находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Не прерывая этого отпуска и не выходя на работу, она представила листок нетрудоспособности по беременности и родам, выданный на период с 4 января по 8 мая 2016 г. Обязательные страховые взносы на социальное страхование за работницу уплачивались более чем за 6 месяцев. Тарифный оклад (без надбавок и повышений) на день возникновения права на пособие составил 5 млн. Br (до деноминации).

Как организация должна была рассчитать пособие по беременности и родам?

Согласно ст. 150 ТК работникам могут предоставляться трудовые и социальные отпуска. К социальным отпускам относятся отпуска по беременности и родам, по уходу за детьми и др. Продолжительность отпусков, в т.ч. социальных, исчисляется в календарных днях, при этом в число дней отпуска по беременности и родам включаются не только рабочие дни, но и государственные праздники и праздничные дни, а также выходные дни (ст. 151 ТК).

В соответствии со ст. 7 Закона от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (далее – Закон № 7-З) пособие по беременности и родам назначается в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением), установлением опеки над...

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