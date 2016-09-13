Второе пособие по беременности и родам

С декабря 2013 г. работница находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Не прерывая этого отпуска и не выходя на работу, она представила листок нетрудоспособности по беременности и родам, выданный на период с 4 января по 8 мая 2016 г. Обязательные страховые взносы на социальное страхование за работницу уплачивались более чем за 6 месяцев. Тарифный оклад (без надбавок и повышений) на день возникновения права на пособие составил 5 млн. Br (до деноминации).

Как организация должна была рассчитать пособие по беременности и родам?